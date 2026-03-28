A Víctor Muñoz le sentó de fabula salir del Madrid: "Estoy convencido de que tomé la mejor decisión"

A Víctor Muñoz le ha cambiado la vida desde que llegó a Osasuna. No hace ni un año, el futbolista catalán, en aquel entonces en el Real Madrid, tuvo que cerrarse las redes sociales al recibir comentarios desagradables de sus propios aficionados por fallar un mano a mano en un Clásico. Hoy, recibe la llamada de Luis de la Fuente para representar a España a las puertas del Mundial 2026.

Lo que tenía que ser una tarde especial para él, la de su debut con el Real Madrid, y en un escenario tan importante como un partido contra el Barça, se convirtió en una pesadilla. Con el 4-3 en el marcador, Víctor Muñoz saltó al césped de Montjuïc sustituyendo a Vinicius Jr. Era el minuto 88 y el equipo blanco tenía la posibilidad de rascar algo positivo del feudo blaugrana, cuando no pudo hacer bueno un pase al espacio de Mbappé que le dejaba en buena situación para superar a Szczesny.

El futbolista terminó el partido muy afectado, pero lo peor estaba por llegar. Sus redes sociales se inundaron de mensajes como "retírate", "sentenciaste tu salida" o "eres el mejor futbolista del Barcelona", según recoge AS, y tuvo que cerrar los comentarios en sus redes, porque esos mensajes escalaron hasta los insultos.

Convence a De la Fuente

Hoy, la situación es muy distinta. Víctor Muñoz es una de las sensaciones de LaLiga. Sus 6 goles y 5 asistencias con Osasuna han llamado la atención de un Luis de la Fuente que, con la duda de Nico Williams de cara al Mundial, quiere un extremo izquierdo con gran capacidad de desborde para la imponente cita veraniega. El catalán, que ha recibido la llamada del seleccionador para estos amistosos, tiene muchas posibilidades de entrar en la convocatoria definitiva. De todo ello ha hablado en una entrevista con 'El Español'.

Víctor Muñoz, extremo de Osasuna / EFE/Jesus Diges / EFE

Víctor Muñoz, que despertó interés en el AC Milan en verano, también gusta en la Premier League, concretamente en un Sunderland que lanzó una oferta de casi 30 millones de euros por él. Sin embargo, su cabeza está enfocada en brillar con Osasuna: "Desde el primer día que llegué a Pamplona me he sentido como en casa. Me han abierto las puertas tanto la gente del club como los aficionados. Estaba centrado en ese proyecto, que me ha ayudado a ir progresando. Estoy muy feliz con los compañeros, que son algo indispensable. Estaba pensando en el equipo, en terminar bien la temporada, y no quería pensar en cosas de fuera. Más adelante ya se verá. Estoy cien por ciento convencido de que tomé la mejor decisión fichando por Osasuna."

El Madrid tiene opción de recompra

El Real Madrid tiene una opción de recompra este verano de unos 8 millones de euros, pero su principal objetivo no es regresar al Santiago Bernabéu: "Aún queda bastante temporada y tenemos retos importantes en los que tengo que estar centrado. Más adelante ya se verá. En el momento en que tuve la propuesta de Osasuna, desde el primer día me hicieron ver cómo era el club y que podría ser lo mejor para mí. Estoy centrado en el equipo, en intentar ayudarlos, en escalar posiciones. Ahora estamos en una buena dinámica y me centro en mí, en mejorar, que aún tengo cosas que pulir. Estoy centrado en mi equipo y ahora aquí en la selección."

Víctor Muñoz, a su llegada a la concentración de Las Rozas / Ángel Martínez / EFE

Ahora confía en cumplir su "sueño" y poder formar parte de La Roja en el Mundial: "Me intento centrar en el día a día, ir paso a paso, cumpliendo etapas, partidos, ganando experiencia. Llevo muy poquito tiempo en la élite y me centro en el trabajo. Lo que tenga que venir, seguro que es bueno. Para mí sería todo un orgullo poder estar allí con ellos y ayudarles en todo lo que haga falta. Estoy muy contento."

Finalmente, el jugador 'rojillo' habló de Nico Williams, quien no entró en la convocatoria de España por sus problemas de pubalgia: "Nico es un jugador fantástico que tiene todo lo que hay que tener para ser uno de los mejores. Creo que también es cuestión de tiempo que vaya ganando buenas sensaciones. Yo siempre voy a estar a disposición del equipo y del seleccionador, en lo que necesiten, e intentar ayudar."