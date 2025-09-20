El 1x1 del Real Madrid contra el Espanyol

El Real Madrid prosiguió con su senda triunfal en LaLiga. Se deshizo de una de las sensaciones del inicio de temporada, el Espanyol, desde fuera del área. Primero, con un latigazo de Militao y después con un disparo ajustado de Mbappé a la cepa del poste de Dmitrovic. El central fue el más destacado en un partido cómodo para los de Xabi Alonso, que tiene un problema con Vinicius. Sigue sin asumir la dinámica de cambios que tan bien le está funcionando al equipo en estas primeras jornadas.

Xabi Alonso apostó por un once revolucionario, algo que ya viene siendo costumbre en el vasco, aunque sigue teniendo jugadores impecables, como Tchouaméni, Carreras o Mbappé. La gran oportunidad fue para Gonzalo, prácticamente inédito en el inicio de temporada. No la aprovechó. Justo la semana del regreso de Endrick a la dinámica de grupo. Para el tolosarra, habrá minutos para todos los jugadores, pero su mayor o menor importancia la determinará el terreno de juego.

Un duelo que fue una reválida para hombres como Mastantuono, quien jugó en una posición más favorable para sus intereses, en la mediapunta, formando en el lugar que ha venido ocupando Güler. El argentino es el rival más débil en la lucha por la titularidad, sobre todo ante el regreso de Bellingham tras su lesión. Partido importante también para Asencio, titular en el eje de la zaga tras la expulsión de Huijsen. Cumplió como central corrector y expeditivo al corte.

7 Thibaut Courtois, Portero Sereno Ahora tiene que jugar más con los pies y eso le provoca algún apuro. Su equipo tiene problemas a la hora de defender las jugadas a balón parado, pero el Espanyol no le inquietó más de la cuenta, lo que le permitió terminar otro encuentro sin encajar, algo que el curso pasado sucedía pocas veces.

5 Carvajal, Defensa Incómodo Hay detalles, como los balones bajados de primera, que recuerdan a su mejor versión. Pero el de Leganés todavía no está cómodo tras reaparecer de su lesión. Buscará reencontrarse ante la baja obligada de Trent Alexander-Arnold.

7 Asencio, Defensa Corrector Es un jugador que le gusta al Bernabéu, sobre todo cuando va al corte. Aunque a veces se pasa de frenada, tiene la capacidad para reponerse. Funcionó como un gran corrector junto a Militao y se quitó, por un momento, la sombra densa que apareció tras su actuación en el Mundial de Clubes.

9 Eder Militao, Defensa Exuberante El suyo es un caso inédito: un jugador que ha vuelto a la primera línea tras dos cruzados. Se sacó de la manga un latigazo que permitió al Madrid abrir el marcador en un momento de exceso de balón. Tan talentoso como a veces brusco en sus acciones, algo que también se entiende por su exuberancia.

8 Álvaro Carreras, Defensa Constante Con más trabajo defensivo que en partidos anteriores, porque el Espanyol volcó el ataque por su banda. Tiene un control y salida de balón decisivos para este Madrid. Es infalible en el uno contra uno. Por el momento, cada partido suyo es un clínic.

5 Fede Valverde, Centrocampista Desaparecido Solo cuando se ofrece con desmarques parece sentirse libre. Dice que no quiere jugar de lateral, pero por el momento no hay rastro del jugador con llegada y explosivo que fue decisivo para Ancelotti.

6 Tchouaméni, Centrocampista Pendular El Madrid echa de menos tener un centrocampista de corte más creativo, pero el francés es de la guardia pretoriana de Xabi Alonso. Multitarea, aunque cometió varios errores que le costaron una amarilla.

7 Franco Mastantuono, Delantero Intenso Quiere hacerlo todo y a veces paga el exceso de ansia. Sabía que este era un partido muy importante para él, ante la inminente vuelta de Bellingham a la titularidad. Hizo méritos con una gambeta y una 'cucharita' para Mbappé. Abnegado en la presión y en defensa, pero sigue sin ver puerta. Vio una amarilla por juego peligroso.

7 Vinicius Jr., Delantero Serio Explotó sus virtudes en una contra magnífica donde puso un pase de gol que Mbappé no acertó. Otro partido con rostro serio que cambió con la asistencia, esta vez sí, al francés en el 2-0. Buscó con insistencia el gol y aportó desde todos los flancos, pero sin deshacerse de su semblante. Se volvió a cabrear tras el cambio, demostrando que no acepta su suplencia.

5 Gonzalo García Torres, Delantero Desaparecido No va a tener muchas oportunidades como esta. Se ha perdido el efecto del Mundial de Clubes e, incluso siendo delantero centro, no tuvo grandes oportunidades, a pesar de que es el único hombre de área que tiene este equipo. Será su parapeto para ganar confianza.

8 Kylian Mbappé, Delantero Imperial Jugó más lejos del área y eso no le benefició. Le defendió bien el Espanyol de inicio al dejarle poco espacio. Falló una ocasión clara tras una contra conducida por Vinicius, pero se repuso con un gol en la segunda mitad. El más decisivo del Madrid. Cómo celebró el Bernabéu y Xabi Alonso un repliegue con el partido ya resuelto.

6 Arda Güler, Centrocampista Advertido Después de un partido flojo ante el Marsella, fue suplente, una decisión entendida dentro de las rotaciones de Xabi Alonso. La primera gran reválida será el derbi contra el Atlético.

5 Rodrygo Goes, Delantero Expectante Está en medio de una batalla entre Vinicius y Xabi Alonso, de la que espera sacar provecho. Aunque para ello tendrá que mejorar mucho su rendimiento.

S.C. Eduardo Camavinga, Centrocampista Reaparecido El francés hace tiempo que perdió su estatus en el Madrid. Tendrá que buscar su sitio en este equipo.