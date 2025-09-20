El regreso milagroso de Bellingham desata la ilusión del madridismo

El Real Madrid no dio opción al Espanyol en el Santiago Bernabéu en la quinta jornada de Liga. Los dos latigazos de Militao y Mbappé sirvieron para cerrar el encuentro a favor de los de Xabi Alonso, que continúan con su pleno de triunfos esta temporada.

Más allá del resultado, la mejor noticia para el entrenador y la afición del equipo blanco estuvo en el regreso de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga a los terrenos de juego. Los dos ingresaron al campo a la vez, en el minuto 89, en sustitución de Aurelien Tchouameni y Kylian Mbappé.

Camavinga, cinco meses después

Por lo que respecta al francés, sufrió un esguince en su tobillo derecho durante un entrenamiento en pretemporada, pero ya arrastraba lesiones desde la pasada campaña. Su último partido antes del Espanyol fue el 23 de abril de este mismo año, cuando disputó la segunda parte del partido ante el Getafe.

Su regreso fue en la posición de pivote, un lugar del que se ha adueñado su compatriota Tchouameni. Viendo el estado de forma del ex del Mónaco, Camavinga lo tendrá muy complicado para ser titular en ese lugar, aunque está por ver si Xabi también le tiene en cuenta como interior, un poco más avanzado.

Recuperación milagrosa

A Camavinga se le esperaba para después del parón de selecciones y ha cumplido los plazos, pero la gran sorpresa ha llegado con la recuperación de Bellingham. Tras meses arrastrando molestias, el inglés tomó la decisión de operarse del hombro una vez terminado el Mundial de Clubes del pasado verano.

Bellingham durante un entrenamiento en el gimnasio / REAL MADRID

El tiempo estimado de baja en aquel momento fue de entre tres y cuatro meses, pero el jugador ha regresado solo dos meses después de pasar por quirófano, recortando los plazos de manera sorprendente. El Bernabéu se volcó con su futbolista con una ovación cuando saltó al césped.

Desde un primer momento, Bellingham mostró las ganas que tenía de fútbol, pidiendo el balón constantemente y presionando a pesar de que el partido ya estaba decidido.

La afición del Madrid espera que Xabi Alonso pueda recuperar al futbolista que maravilló en sus primeros meses en el equipo blanco y del que apenas ha quedado rastro en el último mes y medio. El técnico planea que Bellingham sea importante y ya dejó claro en rueda de prensa que lo ve como "un centrocampista ofensivo".