Visita complicada del Arsenal con la mirada puesta en la Champions

El Arsenal se enfrenta al Brighton este sábado (18:30h) metido de lleno en la lucha por hacerse con el título de la Premier League. El cuadro 'gunner' quiere volver a levantar el trofeo liguero tras 20 años sin conseguirlo y, en estos momentos, está segundo a únicamente a dos puntos de un Liverpool que lidera el campeonato.

No pueden fallar los de Mikel Arteta si desean continuar con todas las opciones ligueras. Delante se encontrarán a un equipo difícil de batir, aunque venido a menos. El Brighton solamente ha ganado uno de los anteriores partidos en Premier, cayendo hasta la novena posición. A pesar de los últimos resultados, no es fácil sacar los tres puntos del fortín de las 'gaviotas'. Durante este curso, The Amex tan solo ha sido asaltado en liga por el West Ham.

Sin embargo, el Arsenal es el mejor visitante de la Premier con nueve victorias, tres empates y tres derrotas. Además, los 'gunner' no pierden en el campeonato liguero desde el 31 de diciembre delante del Fulham.

No obstante, es sumamente complicado que el Arsenal no tenga al menos un ojo echado al partido de Champions frente al Bayern del próximo martes. Una distracción que los de Arteta intentarán evitar para centrarse en llevarse los tres puntos del importante partido ante el Brighton.