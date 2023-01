Unai Emery ya deja huella en Inglaterra

El Aston Villa ha ganado tres de sus primeros cuatro partidos bajo las órdenes de su nuevo entrenador Unay Emery ya está ofreciendo muestras claras de su planteamiento táctico en el esquema de los 'villans'

Pese haber estado al mando del Aston Vila en tan solo cuatro partidos, Unai Emery ya está incorporando cambios tácticos que están dando frutos al conjunto de Birmingham, que tras un muy mal inicio de campaña ya mira de lejos las posiciones de descenso.

Bajo las órdenes de Steven Gerrard esta temporada, el Aston Villa tan solo había conseguido ganar tres partidos esta temporada en trece encuentros disputados, perdiendo ante rivales de entidad inferior y dejando una imagen paupérrima en el terreno de juego.

La directiva del cuadro de Birmingham decidió entonces cambiar el rumbo en el banquillo, y apostó por Unai Emery como nuevo entrenador, un hombre con expeirencia en grandes clubes europeos como Sevilla, PSG y Arsenal y ganador de la Europa League en cuatro ocasiones.

La directiva de los 'villans' apostó por el técnico vasco como la gran esperanza para revivir un equipo que parecía muerto en la Premier League, y que estaba rozando las posiciones de descenso pese a contar en su plantilla con grandes nombres en cuanto a talento indiviudal.

La llegada de Emery al banquillo ha tenido un efecto inmediato. El Aston Villa ha ganado tres de los últimos cuatro encuentros ligueros, y ha sido capaz de superar a equipos de la talla de Brighton, Manchester United y Tottenham, este último en la pasada jornada.

Con las victorias ante Spurs y Brighton como visitantes, Emery se ha convertido en el primer entrenador del Villa en ganar sus dos primeros partidos como visitante desde John Gregory en 1998, un hito que llena de esperanza y optimismo al club.

El balance en los encuentros bajo las órdenes de Emery es de ocho goles a favor y cinco en contra, unas cifras muy positivas para un equipo que tan solo había conseguido ver portería siete veces en las primeras trece jornadas.

Emery ha convertido al equipo en un conjunto con más variantes ofensivas, lejos de la versión plana y irregular que había mostrado desde finales de la temporada pasada, momento en el que el equipo empezó a bajar notablemente sus prestaciones. Para ejecutar este plan, el vasco ha sentado a Ings y Coutinho al banco, dos de sus más grandes inversiones.

La nota más positiva de este nuevo Aston Villa recae en el papel de sus dos mediocampistas, Douglas Luiz y Aboubacar Kamara, que se dividen las tareas defensivas y ofensivas a las mil maravillas y son ahora mismo los directores de orquestra del conjunto de Birmingham.

Ante el Tottenham, estos dos jugadores de medular dominaron el centro del campo y se impusieron a nombres como Bissouma y Hojberg, una de las mejores parejas de centrocampistas en tareas defensivas de toda la Premier League.

La primera parte fue más discreta, pero en los últimos 45 minutos de encuentro fueron amos y señores de lo que pasaba en el terreno de juego. Luiz y Kamara son la combinación perfecta entre ataque y defensa, el brasileño tiene calidad en el último tercio del campo mientras que el francés posee grandes capacidades en recuperación de balón.

El segundo gol del Aston Villa ante el Tottenham fue el ejemplo perfecto de esta sintonía entre ambos jugadores. Kamara recupera el balón y McGinn filtra un pase que posibilita la definición exquisita de Douglas Luiz ante Hugo Lloris.

El mediocampista brasileño obtuvo el galardón a mejor jugador del encuentro gracias a sus buenos registros individuales: un gol, cinco disparos (tres a portería), 68 toques de balón, nueve posesiones recuperadas y 48 pases con éxito.

Kamara brilló con nombre propio desde la posición de pivote, unos metros más adelantado que sus centrales, demarcación en la que se convirtió en un muro para los atacantes rivales y fue un quebradero de cabeza para jugadores como Son o Kane, que tuvieron pesadillas con el francés a lo largo de los noventa minutos.

Boubacar dejó destellos de su calidad en cada uno de los balones que recibía, e incluso se atrevió a driblar a sus rivales en zonas muy comprometidas del campo. El éxito de estos regates permitió al Aston Villa romper las primeras líneas de presión con fluidez y lanzarse al ataque con todo.

Uno de las sellos de identidad que ha conformado al Aston Villa a lo largo de su historia es su carácter aguerrido y combativo, siendo un equipo sumamente disciplinado pese a no contar siempre con los jugadores más talentosos de todo el mundo.

Este orden parece haber vuelto a Birmingham de la mano de Emery, y todos y cada uno de los jugadores se han visto favorecidos. La parcela defensiva ha sido una de las más beneficiadas bajo las órdenes del nuevo técnico, y jugadores como Ashley Young o Ezri Konsah parecen estar volviendo a su mejor nivel tras un inicio de campaña dubitativo.

En los cuatro partidos como técnico, Coutinho no ha salido como titular en ninguno de ellos, y todo indica que los 'villains' pueden desplegar un mejor juego sin el brasileño en el césped, que queda ahora relegado a un rol testimonial. En sus catorce partidos esta capaña, no reigstra ningun gol ni ninguna asistencia.

El Aston Villa rebosa talento en todas y cada una de sus posiciones de ataque, y Unai es responsable de su buena versión en esta racha ganadora. Emiliano Buendia, que ya empezó bien el año, sigue demostrando su calidad partido tras partido, y fue quién abrió la alta ante el Tottenham.

Emiliano Buendia’s game by numbers vs. Tottenham:



100% dribbles completed

43 touches

5 ground duels won

4/6 tackles won

2 key passes

1 goal



Showed excellent composure in front of goal. 🧊 pic.twitter.com/TPyFKk6lqA