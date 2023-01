Jermaine Pennant, en quiebra por deudas millonarias

Pese a completar prácticamente toda su carrera en la Premier League debe dinero a bancos, ayuntamientos y empresas de servicios públicos Pasó por equipos de la talla del Arsenal, Liverpool o Real Zaragoza

El exfutbolista y estrella de la Premier League, Jermaine Pennant, ha sido declarado en quiebra tras acumular deudas por un valor de más de un millón de libras esterlinas con distintos acreedores.

El exjugador de Arsenal, Liverpool o Leeds, entre otros grandes equipos de Inglaterra, debe una gran suma dinero a bancos, ayuntamientos y empresas de servicios público, incluido al HMRC, departamento no ministerial del Gobierno del Reino Unido responsable de la recaudación de impuestos, el pago de algunas formas de apoyo estatal y la administración de otros regímenes.

Según 'The Sun', una fuente cercana a Pennant asegura que "debe mucho dinero en efectivo" y que sus deudas "con el fisco y los bancos son enormes, ascienden a siete cifras".

También relatan que Pennant no ha cumplido con los pagos de la hipoteca y que "es probable que le quiten su propiedad". Su empresa 'Jermiaine Pennant LTD' cerró y se eliminó del registro en 2020 y sus deudas se fueron acumulando con el paso del tiempo. Los acreedores lo llevaron a los tribunales tras no liquidar unas facturas pendientes.

Pennant tuvo una aventura por el fútbol español. En 2009 firmó libre por el Real Zaragoza, llegando a disputar 26 partidos en los que se marcó 2 goles.