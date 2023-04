El 'like' de Aubameyang en el post de destitución de Potter se hace viral

El gabonés no figuraba en los planes del técnico inglés y no tenían buena relación El ariete 'blue' está como loco por volver al Barça este verano

Pierre-Emerick Aubameyang está atravesando su peor momento desde que es profesional. Desde que fichó por el Chelsea este verano bendecido por Tuchel, el alemán fue despedido y llegó Potter. Con él, el delantero apenas ha disputado doce encuentros y no juega desde febrero.

Su relación con Potter no era buena y no entraba para nada en sus planes. Por este motivo, el inglés dejó a Aubameyang fuera de la lista de la Champions y solo ha sido titular con él en tres partidos.

Por eso, el gabonés es uno de los más beneficiados por el despido de Graham Potter como técnico 'blue'. Así, el ex ariete de del Barça no ha dudado en darle 'like' a la publicación del Chelsea dónde comunicaba el despido fulgurante del entrenador.

Aubameyang, aún así, no tiene en mente continuar en el Chelsea el año que viene. El gabonés está como loco por volver a vestir la elástica azulgrana y ya ha 'lanzado' numerosos guiños al Barça a través de redes sociales. No obstante, la prioridad del club es incorporar al joven Vitor Roque, y en segunda instancia, si pudiera, se plantearía el regreso del '9' del Chelsea.