La 'pesadilla' de Aubameyang en el Chelsea que explica su 'guiño' al Barça

El delantero gabonés no entra en los planes de Potter y solo piensa en su futuro lejos de Stamford Bridge El exazulgrana, que todavía mantiene buena relación con sus excompañeros, se sumó a la fiesta del vestuario en la victoria del clásico

No es ningún secreto que Pierre-Emerick Aubameyang no está a gusto en el Chelsea. Cambiar Barcelona por Londres no le ha sentado bien. El exfutbolista azulgrana ha pasado de ser el delantero titular del FC Barcelona a un suplente que no es ni la segunda opción para su entrenador en Stamford Bridge. La pista definitiva de su hartazgo con los 'blues' fue su presencia en el vestuario del Barça, como uno más, celebrando la victoria frente al Real Madrid junto a los que fueran sus compañeros. Casi como si fuera un futbolista sin equipo.

Lo cierto es que es un futbolista prescindible para Graham Potter. El ex del Dortmund llegó al Chelsea el pasado verano, todavía con Tuchel en el cargo, pero la salida del técnico alemán le condenó al ostracismo. Esta temporada suma 18 partidos disputados, se quedó fuera de la lista de la Champions y no ha sido convocado en ninguno de los últimos tres partidos con los 'blues'. Su última participación fueron siete minutos frente al Tottenham el 26 de febrero. Sin embargo, la decisión entorno a su futuro en Stamford Bridge parece clara: se quedará hasta final de temporada y saldrá en verano.



| SPORT

El Barça, ¿opción real?

Ferran Torres compartió la imagen con el gabonés. Todavía es un futbolista querido el vestuario, y no es la primera vez que lanza algún mensaje recordando su etapa en Barcelona. Por ahora, tiene contrato hasta 2024 y todo apunta a que tendrá que aguantar los meses que restan de competición con el Chelsea antes de buscar una salida. Lo que es seguro es que el Barça es el primero en su lista de preferencias.

En una encuesta realizada por SPORT del pasado mes de enero sobre una posible vuelta de Aubameyang, la afición azulgrana fue unánime: más de un 90% le recuperarían para este Barça. Xavi sigue sin encontrar a un '9' que pueda suplir a Lewandowski, y el delantero de los 'blues' ya demostró estar capacitado para ello hace unos meses.