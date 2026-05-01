El desconocido gesto de Cristiano Ronaldo con un compañero en el United: "Le debo mi carrera"

Cristiano Ronaldo empezó a forjar su leyenda en Portugal, pero donde de verdad explotó, conviertiéndose en un icono que lo llevó al Real Madrid, fue en el Manchester United. Llegó desde el Sporting de Portugal, siendo todavía muy joven, con un talento evidente, pero también con mucho camino por recorrer.

En Inglaterra se transformó en una estrella mundial, ganó peso en el vestuario y se convirtió en uno de los grandes referentes de una generación inolvidable en Old Trafford. Sin embargo, detrás de aquella versión ulta competitiva y ambiciosa, también existe una faceta más íntima que no todos conocían.

Uno de los que mejor puede hablar de ella es Anderson. El futbolista brasileño aterrizó en el Manchester United en 2007, procedente del Oporto, y se encontró con un vestuario lleno de figuras, liderado por una voz inigualable en el club: Sir Alex Ferguson. Para un futbolista joven, cambiar de país, idioma y cultura puede ser algo complicado. En ese momento apareció Cristiano Ronaldo, que resultó ser un apoyo fundamental durante su aventura en tierras británicas.

Cristiano Ronaldo y Anderson durante un entrenamiento con el Manchester United / Magi Haroun / Archivo

Así lo explicó en 'RioMeets', el formato podcast-entrevista del exfutbolista 'red devil' Rio Ferdinand, quien también fue compañero suyo en aquel United. Cristiano y Anderson compartían representante, Jorge Mendes, y ese vínculo facilitó una relación que unió el fútbol, pero que se consolidó en la vida privada. Cristiano abrió las puertas de su casa a Anderson y también a Nani, otro joven portugués que comenzaba su camino en el club inglés. Para el brasileño, aquel gesto fue determinante.

Nos recibió en su casa, a Nani y a mí. Lo recuerdo porque nos recibió como hermanos y nos cuidó. Cocinó para nosotros, y nos atendió muy bien Anderson — Exjugador del United

“Les digo que le debo mi carrera. Como un 80%, porque me ayudó muchísimo. Porque Ronaldo me acogió en su casa. Eso no es normal”. Anderson explicó que la convivencia fue mucho más cercana de lo que muchos podían imaginar. Cristiano no se limitó a ofrecerles solo un techo, que ya sería mucho; también los ayudó en el día a día, los cuidó y se preocupó por ellos como si fueran parte de su familia. “Nos recibió en su casa, a Nani y a mí. Lo recuerdo porque nos recibió como hermanos y nos cuidó. Cocinó para nosotros, y nos atendió muy bien”, añadió.

Incluso en cuestiones cotidianas, el portugués se hacía cargo de casi todo. “Ni pagábamos la gasolina, qué va, él se encargaba de todo, era muy grande”, admitió Anderson. Aquella dinámica dejó una huella profunda en el brasileño, que todavía habla de esa etapa con gratitud. “Él compraba la comida, pero nosotros teníamos que ayudar en el supermercado. Una semana tenías que pagar la compra tú y la siguiente Nani lo hacía. Y era así porque vivíamos allí gratis, e incluso nos llevaba a entrenar”, manifestó.

Vi a Ferguson, siempre con la nariz roja, siempre con esos andares... Él es el Dios de los entrenador de fútbol Anderson — Exjugador del United

Con Sir Alex Ferguson al mando, el equipo vivía una época ganadora y exigente que, hoy en día, parece inalcanzable. Anderson también recordó con humor su primer encuentro con el técnico escocés: “Le vi, y dije, pero si parece mi abuelo. Es mi abuelo. Siempre con la nariz roja, siempre con esos andares. ¿Este es mi entrenador?, me pregunté. Él es el Dios de los entrenador de fútbol”, explicó.

Anderso, junto a Sir Alex Ferguson / Archivo

Ya retirado, Anderson pasó por la Fiorentina antes de poner rumbo a su Brasil natal, donde defendió la camiseta del Internacional de Porto Alegre y Coritiba antes de colgar las botas en el Adana Demirspor turco.

Hoy, mira hacia atrás y no olvida lo que significaron aquellos años en Manchester. Fue en el United donde de verdar saboreó la victoria, pero donde aprendió al lado de un Cristiano Ronaldo que le tendió la mano cuando más lo necesitaba.