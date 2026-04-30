PREMIER LEAGUE
El Manchester United blinda a Mainoo: renueva por 5 años
El futbolista inglés renueva hasta 2031 con los 'red devils' tras la falta de continuidad en el mandato de Amorim
Kobbie Mainoo llegó a la Academia del Manchester United en 2014. La formación en la cantera 'red' ha convertido al mediocentro en una de las futuras promesas del fútbol inglés y del Manchester United.
Con la marcha del exentrenador del Manchester United Rúben Amorim en enero de este año, los 'red devils' han asegurado la continuidad de la joya inglesa, que estuvo a punto de abandonar Old Trafford por la exclusión del portugués a Mainoo del once inicial. La situación era tan tensa que su hermano llegó a aparecer en la grada con una camiseta en la que pedía que lo dejaran libre.
Mainoo, con tan solo 21 años, es una pieza clave para el Manchester United. El inglés ha disputado 98 encuentros con los 'red devils', marcando 7 goles y repartiendo 5 asistencias. Además, marcó el gol decisivo en la final de la FA Cup 2024 ante Manchester City y disputó la final de la Euro 2024 con la Selección de Inglaterra.
Detalles de la renovación
Ahora el Manchester United ha blindado al inglés por 5 años más, un acuerdo que mantiene a Mainoo en Old Trafford hasta el 2031. “Me siento afortunado de llamar al Manchester United mi hogar. Estoy orgulloso de firmar por cinco años más”, afirmó el mediocampista.
“Manchester United siempre ha sido mi casa; este club es especial, significa todo para mi familia”
Una renovación que le aumentó el sueldo de 25 000 a 150 000 libras semanales aproximadamente, para que el inglés solo tenga que centrarse en jugar bajo las órdenes de Michael Carrick, el entrenador que lo ha devuelto al once inicial del Manchester United y confía en él para el presente y futuro del mediocampo de los 'red devils'.
"Todos podemos sentir el buen momento que se está creando en el club y voy a dar un paso adelante y jugar mi papel para que este club luche de forma constante por títulos", expresó Mainoo. El futbolista inglés aspira a grandes éxitos con el club de su vida y ya ve la temporada que viene como una oportunidad para situar al Manchester United en el lugar al que corresponde su historia.
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