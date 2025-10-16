¿Quién fue César Prates? El pastor evangelista del Madrid que 'enseñó' a tirar faltas a Cristiano

Hay fotos que provocan un efecto de extrañeza. La que encabeza este artículo es un ejemplo de ello. ¿Quién es ese jugador que choca las manos con Hugo Sánchez? Se ve un dorsal más allá del '25' que correspondería a un canterano. También se puede leer el nombre de pila de César. El encuentro tuvo lugar el 29 de mayo de 1997. 'Hat-trick' del mexicano para el 4-1 contra el PSG. El cuarto lo marcó ese jugador que aparece en la instantánea y que se apellida Prates. A la postre, ese sería el único partido que César Prates jugaría en el Bernabéu. Solo vistió la camiseta del Castilla, al que llegó como una gran promesa fichada por Lorenzo Sanz. Después vinieron tiempos mejores, en los que dijo haber sido el mentor de Cristiano Ronaldo.

La recomendación de Roberto Carlos

Si alguien pregunta por César nadie sabrá responder. Él es el Padre Prates o el Pastor Chocolate, un líder evangélico de su comunidad que, guitarra en mano, convoca a legiones de feligreses. Es el camino que eligió después de una trayectoria que le llevó por Portugal, Italia, Turquía y su país natal, donde descubrió el "poder de jesús". Prates cuenta así su revelación: "Hubo un día que pensé que mi mayor propósito estaba en jugar al fútbol, vestir camisetas históricas y vivir los sueños de millones. Pero Dios me mostró que eso solo era el comienzo. Antes yo era un jugador, hoy soy testigo vivo del amor y del poder de Jesús".

Prates vino bien recomendado del Internacional de Porto Alegre. Roberto Carlos fue su valedor, asegurando, en 1996, que "es uno de los mejores jugadores de Brasil". Fue el elegido de una lista de 30 jugadores que manejaba la secretaría técnica que encabezaba Pirri, ahora presidente de honor del Real Madrid. Como le pasó a otros brasileños más recientemente, tal que Vinicius, Rodrygo o Casemiro, este lateral derecho pasó por el filial. Pero nunca logró salir de ahí para subir a un equipo que había firmado a Panucci y ya contaba con Secretario. Incluso Chendo daba sus últimos coletazos.

Después de descender con el Castilla, empezó un peregrinaje por Brasil que terminaría con su salida del Real Madrid. De ahí que la foto con Hugo Sánchez quedase como su gran momento con una camiseta blanca. César Prates fichó por el Sporting de Lisboa en el 2000 y allí empezó una nueva vida. Mucho más provechosa que la anterior. Después de ganar varios títulos, vio emerger a un joven de Madeira que terminaría siendo una leyenda. Algo a lo que él, a su manera, contribuyó.

Cómo le transmitió la magia a Cristiano Ronaldo

"Mi relación con Cristiano era muy buena, como la que tiene con todos los brasileños. Cuando era niño estaba obsesionado con los ejercicios físicos de la misma manera que yo. Y el destino reunió a estos dos tipos. Su disparo es mejor que el mío. El que me enseñó a mí a lanzar tiros libres fue Dorinho, en Internacional: 'Pon tus pies aquí, da estos tres pasos, espera el momento adecuado y haz que el portero esté ansioso'. Recibí todos estos consejos gratis, así que los he transmitido siempre de forma gratuita", recordaba Prates, al que siempre llamaban cuando Ronaldo empezó a sobresalir.

César Prates (con un asombroso parecido a Robinho en los cromos), junto a Cristiano Ronaldo en el Sporting. / AGENCIAS

"Él estaba en el filial y era aficionado del Sporting. Cuando tenía 16 años, comenzó a entrenar con el primer equipo y después de eso, entrenábamos un poco más juntos. Cuando terminaba la práctica solíamos quedarnos en el terreno de juego. Él no creía que yo fuera lo suficientemente bueno con el balón porque pensaba que, como defensor, no tenía la capacidad necesaria para jugar en ataque. Pero le demostré que estaba equivocado (marcó muchos goles pese a ser zaguero), y solía bromear: 'Todo lo que hago, debes hacerlo también', y viceversa. Nos hicimos amigos", reveló en una conversación posterior.

Fueron tantas las llamadas que recibió que al final admitió lo siguiente: "La gente dice que le enseñé a Cristiano, pero no lo hice. Le escuché decir que iba a ser el mejor del mundo, y eso me marcó. Pasamos mucho tiempo juntos". De eso no hay duda, porque ambos mantuvieron la relación, cuando se fue al Galatasaray en 2003. Después vendrían, entre otros, el Livorno de Lucarelli o el Chievo. Así, hasta 15 equipos. Con quien tampoco perdió la vinculación fue con el Real Madrid, al enrolarse en 2017 en el 'staff' técnico del Clínic de la Fundación madridista en Coritiba.

Igualmente, en sus redes sociales comparte ocasionalmente alguna de las escasas instantáneas que tiene con la camiseta blanca. Aunque la mayoría de sus publicaciones son guitarra en mano y con reflexiones cristianas. "No me volví pastor de la nada. Yo ya lo era. Hasta que fui reconocido por la humanidad. Primero, uno se pone en movimiento y después es la gente quien lo valida", reflexionaba sobre un camino que inició en 2013 y en el que se mantiene como "una carta viva escrita por el propio Dios", como se definió en su último post, donde enseña a los 'Cristianos' y uno a uno solo, como en el pasado.