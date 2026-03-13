Gareth Bale rompe su silencio: así era jugar con Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos en el Real Madrid

Gareth Bale ha decidido abrirse como nunca antes. En una entrevista para 'The Overlap', el extremo galés habló sobre su carrera, los motivos que le llevaron a retirarse, y lo que realmente significaba formar parte del vestuario del Real Madrid, un lugar donde convivió con figuras como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.

El exfutbolista llegó al club blanco en 2013 procedente del Tottenham Hotspur, después de despuntar en la Premier League como uno de los extremos más rápidos y determinantes de Europa. Durante su etapa en el equipo, ganó cinco Champions League, además de sumar títulos de LaLiga, Supercopa de España y otros trofeos internacionales.

Sobre su paso por el Real Madrid, Bale reconoció que la relación con Carlo Ancelotti fue clave para su desarrollo: "Ganar con él fue increíble. Tenía esa capacidad de ser jugador y manager al mismo tiempo, respetando la línea, pero sin perder la cercanía con nosotros".

UCL Final 2018 - Real Madrid vs Liverpool FC Kiev (Ukraine), 26/05/2018.- Real Madrid’s Gareth Bale celebrates with the trophy after the UEFA Champions League final between Real Madrid and Liverpool FC at the NSC Olimpiyskiy stadium in Kiev, Ukraine, 26 May 2018. Real Madrid won 3-1. (Liga de Campeones, Ucrania) EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO / SERGEY DOLZHENKO / EFE

En cuanto a sus compañeros, el galés aseguró que la convivencia con las estrellas era única: "Fui muy afortunado de jugar con Cristiano y Ramos. No solo por su calidad, sino también por la disciplina y la mentalidad ganadora que tenían. Siempre había respeto mutuo, pero también mucha competencia sana".

Además, el exjugador habló sobre cómo era realmente entrenar y convivir con Cristiano Ronaldo: "Es uno de los mejores jugadores que he visto. Nunca subestimabas lo que podía hacer, y su ética de trabajo te empujaba a ser mejor".

La admiración por el portugués no impidió que Bale también valorara el carácter de otros compañeros: "Ramos tenía esa presencia de capitán, muy claro y directo, y siempre te hacía sentir parte del grupo".

El galés también confesó cómo era la vida diaria con estos gigantes del fútbol: "Éramos todos iguales. No había ego. Todos nos apoyábamos mutuamente para defender y trabajar como un equipo".

Noticias relacionadas

Gareth Bale recordó momentos divertidos y la importancia del vestuario: "Joe Ledley era el más gracioso, pero Ramos y Cristiano, como personas, llevaban el vestuario. Cristiano no hablaba mucho, pero siempre estaba presente, y Ramos era el que hablaba y motivaba antes de los partidos. Esa combinación de talento y liderazgo hizo que ganar fuera más fácil, pero también que el día a día en Madrid fuera una experiencia única".