Jason Brown, entrenador experto en fuerza, sobre ganar músculo entrenando tres veces a la semana: "Se puede lograr mucho más con mucho menos"

A medida que avanza el tiempo, se tiende a pensar que hay que entrenar de forma cada vez más intensa para poder seguir ganando músculo, pero Jason Brown, entrenador especializado en fuerza, tiene una tesis que apunta hacia todo lo contrario.

El experto en entrenamientos para hombres mayores de 40 años considera que se puede conseguir un mejor progreso a largo plazo si se tiene más presente la recuperación, factor que se vuelve crecientemente determinante con la edad.

"Creo que los hombres mayores de 40 años se enfrentan a muchos retos únicos, y el mejor enfoque suele ser el que consideramos demasiado fácil o quizás menos intenso que el que practicábamos a los 20. Es una idea errónea que debemos desterrar", declaró, señalando que prefiere recomendar sustituir los cinco o seis días usuales de entrenamiento por una menor cantidad de sesiones pero más concentración en sacar provecho a los entrenamientos.

Una persona realizando un entrenamiento de fuerza / EFE

"Una rutina dividida de cuerpo completo tiene varias ventajas, incluso para quienes ya tienen experiencia. Llevo entrenando toda la vida, en serio, más de 25 años, y esta es una rutina que he profundizado mucho en los últimos cinco o seis años", agregó.

En este sentido, asegura que dos o tres sesiones de fuerza a la semana es suficiente, pues es una cantidad de tiempo que te permite "trabajar todos tus patrones de movimiento fundamentales" y "te da más tiempo para recuperarte".

"No estás sobrecargando tu cuerpo con una rutina dividida en parte superior e inferior o por grupos musculares. De esas es difícil recuperarse", prosiguió al respecto, aclarando precisamente que la clave está en mantener la calidad del entrenamiento y ser constante durante meses o, incluso, años.

Grupo de personas de 60 años haciendo ejercicio de fuerza / ARCHIVO

Concretamente, participó: "Se puede lograr mucho más con mucho menos. No es necesario alcanzar un volumen e intensidad altísimos en cada sesión de entrenamiento. Sabemos que si te mantienes cerca del fallo muscular con menos series en total, podemos obtener mejores resultados. Esta división permite priorizar la calidad sobre la cantidad".

En paralelo, Brown invita a realizar sesiones de cardio de intensidad moderada entre los días centrados en fuerza con el objetivo de mejorar la capacidad aeróbica, pues esta también puede favorecer la recuperación entre entrenamientos y beneficiar la salud a largo plazo.

"La mayoría de la gente entrena unas cuatro veces por semana. Podemos hacer dos sesiones de fuerza de cuerpo completo y dos de acondicionamiento aeróbico. Si tus niveles de estrés son bajos, puedes hacer tres sesiones de fuerza de cuerpo completo y una de acondicionamiento aeróbico", especificó.

Los especialistas recomiendan hacer 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico / ARCHIVO

El tópico de la regularidad es uno de los más importantes para garantizar los efectos positivos del entrenamiento, razón por la que recomienda que las personas sean honestas consigo mismas sobre lo que pueden comprometerse a hacer. "Creo que muchos chicos están pensando en lo que hacían a los veinte años. Quien eres hoy no es quien eras entonces. Y probablemente tengas muchas más responsabilidades hoy que a los veinte", compartió.

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"No se trata solo de esforzarse más en el entrenamiento. Hay que priorizar la calidad sobre la cantidad. Hay que adaptarse a tus niveles de estrés. He logrado los mejores resultados prestando atención a los ciclos, prestando atención a cómo me siento cada día", finalizó.