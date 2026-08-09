Los expertos en entrenamiento ya coinciden: "Caminar no es deporte. El entrenamiento de fuerza te da la estructura, y el cardio es la alimentación de la estructura"

Caminar es una de las recomendaciones que más se repiten cuando se habla de llevar una vida saludable. Aumentar los pasos diarios, dejar el coche para determinados desplazamientos o simplemente salir a dar un paseo son pequeños cambios que ayudan a abandonar el sedentarismo.

Sin embargo, eso no significa necesariamente que andar pueda sustituir al ejercicio físico. Esta es precisamente una de las ideas que se ponen sobre la mesa en un vídeo publicado por Focus On Podcast en Instagram. Durante la conversación se lanza una afirmación bastante directa: "Andar no es deporte".

Una frase que, aislada, puede resultar polémica, pero que cobra más sentido cuando se escucha el razonamiento que viene después. El planteamiento no busca restar importancia a caminar, sino diferenciar el movimiento cotidiano de un entrenamiento que somete al organismo a determinados estímulos. De hecho, el experto utiliza una comparación sencilla para explicar el papel que desempeñan dos de los grandes pilares del ejercicio: "El entrenamiento de fuerza te da la estructura, y el cardio es la alimentación de la estructura".

Caminar / SPORT

Fuerza y cardio no deberían entenderse como enemigos

Durante mucho tiempo ha existido cierta tendencia a elegir entre levantar pesas o hacer ejercicio cardiovascular, como si apostar por uno obligara a dejar de lado el otro. La explicación que aparece en el podcast apunta justamente en la dirección contraria.

El entrenamiento de fuerza sería el encargado de construir esa "estructura". Trabajar los músculos mediante cargas y ejercicios adaptados a cada persona permite proporcionar al cuerpo estímulos que difícilmente aparecen simplemente caminando. El cardio, mientras tanto, completa el trabajo desde otra perspectiva.

En el vídeo se relaciona esta parte del entrenamiento con aspectos como el sistema cardiovascular y pulmonar, además de otros procesos que permiten que el organismo funcione correctamente. Por eso, más que decidir cuál de los dos es mejor, la clave estaría en comprender que cada uno tiene una función diferente.

También entra en juego la capacidad del organismo para recuperarse y adaptarse. El ejercicio provoca una serie de respuestas en nuestro cuerpo y, siempre que el entrenamiento y el descanso estén correctamente ajustados, esas adaptaciones son precisamente las que permiten progresar.

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Caminar sigue siendo importante, aunque no sustituya al entrenamiento

Decir que andar "no es deporte" tampoco debería interpretarse como una invitación a dejar de hacerlo. Es más bien una forma de separar conceptos. Una persona puede caminar mucho a lo largo del día y obtener beneficios de mantenerse activa, pero eso no significa que esté proporcionando a su cuerpo todos los estímulos que ofrece un programa de entrenamiento.

Salir a caminar continúa siendo una opción especialmente accesible para aumentar el movimiento diario. No requiere equipamiento, puede incorporarse fácilmente a la rutina y permite reducir el tiempo que permanecemos sentados.

El problema aparece cuando los pasos se convierten en el único ejercicio de la semana y se dejan completamente de lado la fuerza o actividades que eleven de manera suficiente la exigencia cardiovascular.

La idea que deja la conversación es, por tanto, mucho menos extrema de lo que podría sugerir la frase inicial. No se trata de enfrentar caminar, hacer cardio y levantar pesas. Al contrario: son piezas distintas de una vida activa.