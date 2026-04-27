El increíble y trascendente caso del lateral izquierdo

Ya sabemos que el verano que viene será el del ‘9’, el fichaje estrella que va a marcar el mercado de verano y quién sabe si los próximos años. Pero este Barça que se pasea de forma imperial en la Liga y sufre en la Champions tiene asuntos importantes que resolver en otros puntos clave. Uno de ellos es sin duda el lateral izquierdo, posición considerada tradicionalmente como secundaria, pero que es de hecho una piedra angular de grandes equipos europeos.

Miren, si no, a los maravillosos Nuno Gomes del PSG, Alphonso Davies del Bayern, Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen o Marc Cucurella del Chelsea. (Sobre cómo el Barça se dejó perder a Grimaldo y Cucurella, es una larga y dolorosa historia, que ya abordaremos un día en un monográfico que servirá para entender por qué el club ha ganado muchos menos títulos de los que debería en la última década).

Sí, cualquier equipo que se preste y quiera dominar la escena europea tiene que tener un lateral izquierdo que cierre su banda y aporte soluciones ofensivas de primer nivel. ¿Y el Barça? Pues la banda izquierda blaugrana es un caso atípico. Flick ‘heredó’ Alejandro Balde justo cuando acababa de explotar: fue una de las piezas clave de la Liga de Xavi, se hizo con la titularidad de la selección y apuntaba a una de las carreras más brillantes en el lateral izquierdo de las últimas décadas.

Pero algunas lesiones intermitentes y claras dificultades para digerir su rutilante éxito inicial le cortaron su progresión esperada. Hasta el punto de que Balde es quizás el único jugador de la plantilla al que Flick no ha mejorado su rendimiento, algo que indica que el propio jugador debe ser el máximo responsable en su bajada de forma.

Curiosamente, el fichaje nada evidente de Joao Cancelo en el mercado de invierno ha superado con creces las prestaciones de Balde, e incluso jugando a pierna cambiada ha ofrecido muchas más garantías el portugués que el español.

Pocos daban un duro por Cancelo, que venía de una liga de semiretirados como Arabia, pero lo cierto es que Balde ha sido suplente en cinco de los seis partidos después de su vuelta tras la lesión, y en el decisivo partido ante el Getafe, Flick prefirió a un Cancelo que volvía tocado antes que a un Balde teóricamente ya en plena forma.

El problema es que Cancelo, a pesar de su excelente rendimiento, difícilmente puede competir en la élite europea de grandes laterales, y Balde está a años luz de ser el jugador que prometía. Es el increíble caso del lateral izquierdo, que puede que no sea el más mediático, pero que es decisivo para que el Barça se codee con los grandes equipos de la Champions. Resolverlo con éxito puede ser clave para lograr una plantilla competitiva de verdad.