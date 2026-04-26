Araujo no se plantea salir del Barcelona

Hubo un tiempo en el que el central uruguayo Ronald Araujo fue tentado por varios equipos con importantes contratos que le hicieron pensar y estudiar otras posibilidades al margen del Barcelona. Sin embargo, tras su renovación alargada hasta el año 2031, el central uruguayo dejó clara su intención de continuar en el equipo catalán varias temporadas.

Después del difícil episodio vivido a finales de año por el que estuvo al margen del equipo durante varias semanas, Ronald ha vuelto con todas las fuerzas y las energías para ayudar al equipo lo máximo posible de aquí a final de temporada.

Es cierto que ha perdido protagonismo en las alineaciones y que en los cinco últimos partidos que ha jugado, en cuatro de ellos lo hizo como lateral derecho; por cierto, cumpliendo en su papel. Algunos le sitúan en la lista de transferibles para este verano, pero ni por esas.

El central uruguayo ni se impacienta ni se desanima y sabe que puede ser útil al equipo de aquí a final de temporada y tratará de ayudarles de la mejor manera posible. Además, sabe que a la vuelta de la esquina tiene el aliciente de un campeonato del mundo en el que, en principio, se perfila como titular de la selección uruguaya.

En el Mundial, Araujo puede relanzar su carrera y es otro aliciente y otra motivación para dar el máximo con el Barcelona y terminar con muy buenas sensaciones en Laliga, de cara a que la temporada que viene pueda ser una alternativa en el once titular.

FC Barcelona - Celta / EFE

Un comunicado con sensibilidad

Cuando el pasado jueves el Barcelona emitió el comunicado oficial en el que informaba del alcance de la lesión de Lamine Yamal, y en el que explicaba que el futbolista decía adiós a la temporada y no volvería a jugar más con el Barcelona, sorprendió el detalle final sobre las opciones de jugar el Mundial.

Por primera vez, el club aludía a una competición al margen del equipo y dejaba claro que, a pesar de la seriedad de la lesión y del tiempo de baja, el futbolista estaría disponible para jugar con la selección española en el campeonato del mundo que comienza en el mes de junio.

Muchos vieron un exceso de celo o de preocupación por parte del club hacia la selección española. Algo al margen de la entidad y, sin embargo, todo es mucho más simple y más sencillo.

Ante la situación que estaba viviendo Lamine Yamal, muy afectado por el duro golpe de perderse lo que queda de temporada, y el shock anímico que había sufrido, se prefirió tener tacto con el futbolista, sensibilidad en el comunicado y hacerle un guiño para que el golpe no fuera tan importante.

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No hay que buscar ningún otro significado ni ninguna otra justificación; simplemente minimizar el golpe anímico para el jugador, tratar de empatizar con Lamine Yamal en un momento delicado y dejarle entrever que, evidentemente, había luz al final del túnel y que no todo se había acabado para él, a pesar de la gravedad de la lesión.