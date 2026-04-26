El Barça, dispuesto a vender... con condiciones

El Barça no se cierra a escuchar ofertas por una parte importante de la plantilla, pero con una línea roja muy clara: no malvenderá a nadie. En el club existe la convicción de que, para seguir elevando el nivel competitivo del equipo, habrá que acudir al mercado con ambición para reforzar posiciones estratégicas, especialmente la del delantero centro, la del central zurdo y también los laterales. Y eso obligará a una inversión importante.

Lamine y Kounde, en un lance del partido / V. Enrich

En ese escenario, la entidad blaugrana está abierta a valorar propuestas por varios futbolistas, incluidos algunos pesos pesados de la plantilla. No porque su salida sea prioritaria ni porque Hansi Flick haya dado el visto bueno a desprenderse de ellos sin más, sino porque en el Barça son conscientes de que determinadas ofertas podrían hacer inviable no estudiarlas. La premisa es sencilla: si una venta permite acudir al mercado con garantías reales para mejorar el equipo, se escuchará. Si no, no habrá operación.

Prohibido vender barato

Ahí entran nombres como Alejandro Balde, Jules Koundé o Ronald Araujo, todos ellos con contrato en vigor. Son jugadores con cartel y en plena madurez competitiva, y en los que el club ve un valor de mercado alto. Flick cuenta con ellos y la dirección deportiva está satisfecha con su rendimiento y su potencial, pero eso no impide que puedan ser objeto de análisis si llega una oferta potente. En ningún caso se contempla una salida a la baja.

Flick, junto a Alejandro Balde en la Ciutat Esportiva / Dani Barbeito

El ejemplo más claro es el de Balde. En el Barça se escucharían propuestas por el lateral siempre que la cifra sea importante, precisamente porque se trata de un futbolista joven, con recorrido y con un margen de crecimiento todavía considerable. El punto de partida rondaría los 50 millones de euros. Un escenario similar se dibuja con Koundé y Araujo, aunque cada caso deberá estudiarse de manera individual, tanto por contexto deportivo como por condiciones contractuales y peso específico dentro de la plantilla.

Roanld Araujo celebra con Marc Bernal su gol al Rayo Vallecano / Dani Barbeito

En el fondo, la idea del club no pasa por vender por necesidad, sino por vender solo si esa operación ayuda a mejorar la plantilla de verdad. Esa es la condición indispensable. Si el dinero que pueda entrar no permite fichar futbolistas de peso, contrastados y con capacidad de elevar el listón, no se hará ninguna venta relevante. En el Barça lo tienen claro: si lo que puede llegar no es mejor que lo que ya hay, prefieren seguir con los que ya forman parte del equipo. Por eso, más que una puerta abierta de par en par, lo que hay ahora mismo es una predisposición a escuchar, siempre bajo condiciones muy concretas. El mensaje es claro: el Barça no es ajeno al mercado, pero tampoco está dispuesto a regalar talento.