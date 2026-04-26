Joan Garcia, el asaltante silencioso al trono de Jan Oblak, Thibaut Courtois y Unai Simón

"¡Joan Garcia es de La Masia!", rugen con ironía y jolgorio las zonas más combativas de las gradas del Spotify Camp Nou cuando el cancerbero de Sallent salva un balón de partido con una agilidad felina y una economía de gestos espartana. La 'Gent blaugrana' sabe que con este cántico echa un poco más de sal en la herida aún abierta en el panteón de héroes de la afición del Espanyol. Y piensa que tal vez, solo tal vez, provoca un leve y casi imperceptible gesto de complicidad en Joan, quien desde su traspaso del RCDE Stadium al Estadi ha sufrido las iras del sector más visceral de los seguidores de su exequipo. Especialmente cuando disputó allí el derbi en un ambiente infinitamente más hostil que el del pasado sábado en el Coliseum de Getafe (0-2). Eso sí, con el mismo gesto imperturbable.

¿ADN La Masia?

Pero más allá de las 'vendetas' entre aficionados, la realidad es que Joan García ha encajado en el vestuario y en la portería del Barça como si fuera un canterano más, formando piña con culés de piedra picada como Casadó, Balde, Cubarsí, Eric Garcia, Gavi, Lamine o Eric Garcia. E interpretando el papel que se espera de un portero azulgrana como si se hubiera formado en la CE Joan Gamper. Su facilidad para jugar el balón con el pie asumiendo el rol de primer jugador de campo; su inteligencia táctica para jugar lejos del área cuando sus compañeros sitúan la línea defensiva en el centro del campo; la sangre fría para aguantar los uno contra uno ante los delanteros rivales que puntualmente hacen saltar por los aires la línea del fuera de juego... son complementos tan imprescindibles para ser el portero de Hansi Flick como la agilidad bajo palos, la excelente colocación o el dominio de los balones altos dentro del área.

Las excelentes sensaciones que transmite a la grada las ratifican los elogios de rivales y técnicos, así como sus estadísticas: tras firmar una nueva portería a cero (ya son 14) frente al Getafe, Garcia está a un partido de irrumpir en la lucha por el Trofeo Zamora que acredita al mejor portero de LaLiga.

Ya es el mejor de LaLiga

En estos momentos, Joan ya es el portero con mejor promedio en LaLiga 2025/26, 19 tantos encajados en 27 apariciones (0,70 goles), pero el reglamento del galardón que otorga anualmente Marca establece que para entrar en la lucha, un guardameta debe disputar un mínimo de 60 minutos en 28 partidos de la competición.

Por tanto, si como es de esperar el meta catalán juega el próximo sábado en El Sadar contra Osasuna, aparecerá al frente de la clasificación del Zamora superando al lesionado Thibaut Courtois, que precisamente lleva cinco jornadas en el dique seco por un desgarro muscular. El belga se fue a la enfermería con una hoja de servicios brillante, 24 goles encajados en 28 partidos disputados (0,86) y 11 porterías a cero, pero inferior al rendimiento acreditado por Joan García, quien también pasó por el dique seco.

La inoportuna lesión de menisco de inicios de temporada dejó al guardameta catalán fuera de juego durante seis jornadas, de la séptima a la decimosegunda. Un desastre para los intereses azulgrana porque Wojciech Szczesny, sin rodaje, tuvo que ponerse bajo los palos. El meta polaco encajó en todos los encuentros y se llevó 11 goles en el cesto (más de un tercio de los 30 que ha encajado el equipo en toda la competición por ahora); y coleccionó dos de las cuatro derrotas ligueras: frente al Sevilla (4-1) y ante el Real Madrid (2-1).

Superior a los rivales en la Selección

El portero de Sallent regresó a la portería a lo grande, firmando la primera hoja en blanco para el Barça en siete jornadas (4-0) y nada menos que frente al Athletic Club de Unai Simón, el portero titular de la Selección española con el que a partir de esta temporada empieza a competir por el puesto en la Roja. Como siempre, ahorró declaraciones y prodigó gestos de complicidad con Unai, al igual que ha hecho después con los otros candidatos, Álex Remiro (Real Sociedad) y David Raya (Arsenal).

La realidad es que únicamente David Raya presenta una hoja de servicios a la altura del cancerbero blaugrana: 26 goles encajados en 34 partidos con los 'Gunners' (0,76) y 16 porterías a cero. Simón ha recibido 48 goles con el Athletic Club en 33 partidos (1,45) y únicamente ha logrado 6 porterías a cero. En cuanto a Remiro, lleva 49 goles en contra en 32 encuentros (1,53) y solo 3 porterías a cero.

Ni Courtois ni Unai Simón... ni Oblak

Lo cierto es que, con sus actuaciones, Joan Garcia se ha ganado que el debate de la portería de España esté plenamente abierto de cara al Mundial 2026. Si su cotización se ha doblado en un año (de marzo de 2025 a marzo de 2026 ha pasado de 20 a 40 millones de euros en el portal especializado en fichajes Transfermarkt), su rendimiento ha puesto en jaque a los dominadores del Trofeo Zamora de la última década.

El 'rey' del Zamora Jan Oblak (Atlético de Madrid), ganador de seis de los trece últimos galardones (2015/16, 2016/17, 2027/18, 2018/19, 2020/21 y 2024/25) lleva encajados 30 goles en 28 jornadas disputadas (1,07) y 'solo' ha logrado 10 porterías a cero. El madridista Courtois, vencedor en tres ocasiones (2012/13, 2013/14 y 2019/20) es el único que parece en condiciones de pelear al portero del Barça su primer galardón de Mejor Portero de LaLiga.

De conseguirlo, sumaría para las vitrinas del Barça el vigesimoprimer galardón y seguiría la estela de los dos últimos ganadores azulgrana, Claudio Bravo (2014/15) y Marc-André Ter Stegen (2022/23). Y quién sabe si, a punto de cumplir 25 años (04-05-2001) Joan, además de sumar sus dos primeros títulos de clubes (Supercopa de España y LaLiga) estaría comenzando un currículum personal capaz de emular a dos mitos blaugrana como Antoni Ramallets y Víctor Valdés, que conquistaron el Trofeo Zamora en cinco ocasiones.