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El test 'made in USA' de Joan Garcia: ¿Quién se la pega más en el Mario Kart?

Joan Garcia pasa el 'challenge' de SPORT sobre sus compañeros y gustos sobre la vida norteamericana

El test 'made in USA' de Joan Garcia: ¿Quién se le pega más en el Mario Kart?

El test 'made in USA' de Joan Garcia: ¿Quién se le pega más en el Mario Kart?

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Jordi Gil

Jordi Gil

Chattanooga (enviado especial)

El portero internacional del Barça está descubriendo los Estados Unidos y le gusta un país tan diferente a España. Con SPORT se sincera sobre sus preferencias.

¿Mejor ciudad norteamericana? Nueva York.

¿A quién elegiría de guía? Èric Garcia.

¿Con quién se iría de compras por USA? Dani Olmo.

¿Con quien tomaría una copa? Con más de uno, con Unai Simón me lo pasaría bien.

¿Con quién se iría a jugar a golf? Muchos juegan, yo no juego, Grimaldo creo que juega bastante bien.

¿Con quién visitaría un museo? Rodri.

¿Con quien jugaría de compañero un partido de baloncesto de 2 contra 2? Èric... No, no, con el Panda, que tiene buena mano.

¿Deportre americano preferido? Baloncesto.

¿Lebron James o Michael Jordan? A Jordan no lo he visto tanto, me quedo con Lebron James.

¿Hamburguesas o alitas de pollo? Hamburguesas.

¿Con Ketchup o mayonesa? Ketchup.

¿El 19 de julio estaremos en Nueva Jersey? Sí, espero que sí.

Videojuegos

Nico y Lamine presumen de que son buenos jugando a la Play ¿Quiénes son los mejores realmente? Juegan más al FIFA que yo, pero siempre se están picando.

Borja Iglesias se trae la Nintendo para jugar al Mario Kart. ¿Quiénes son los peores jugando? A Dani Olmo se le complica.

Durante la EURO jugaban al ajedrez Unai Simón, Olmo y Zubimendi, pero ¿quién gana más? Yo no controlo tanto, se pican jugando con el móvil, en todos lados.

Noticias relacionadas y más

¿En los partiditos de los entrenos quién es el que suele estar en el equipo ganador? Pedri. Normalmente gana.

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