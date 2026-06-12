Mundial 2026: favoritos, futbolistas a seguir, Bota de Oro y predicciones

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá ha arrancado. Para los apasionados del fútbol, además en plena época vacacional, es una competición ideal para disfrutar de muchos de los mejores jugadores del planeta, aunque algunos horarios no serán especialmente cómodos debido a la diferencia horaria.

Grandes vacíos

Entre las ausencias más destacadas por no haberse clasificado sus selecciones sobresalen las de Italia, con futbolistas como Donnarumma, Bastoni, Di Marco, Barella o Tonali; Polonia, liderada por Lewandowski y Zielinski; y Chile, siempre competitiva y con jugadores interesantes como Osorio, Loyola o Cepeda. También se echará de menos a estrellas de países que no suelen estar presentes en los Mundiales, como Osimhen, Kvaratskhelia -MVP de la última Champions League- o Aubameyang.

Pierre-Emerick Aubameyang, jugador del Olympique Marseille / GUILLAUME HORCAJUELO

Por decisión técnica tampoco estarán jugadores de primer nivel como Foden, Palmer y Alexander-Arnold con Inglaterra; Camavinga y Kolo Muani con Francia; En-Nesyri con Marruecos; o Le Normand con España, un futbolista que siempre ha ofrecido un gran rendimiento con la selección.

Las lesiones también han condicionado muchas convocatorias. Entre las bajas más importantes destacan Rodrygo, Militao y Estevao con Brasil; Xavi Simons y De Ligt con Países Bajos; Ekitike con Francia; Gnabry con Alemania; Fermín y Samu con España; Timber, Minamino, Foyth, Carboni o Enciso, entre otros. Además, Abde y Mazraoui son duda tras lesionarse en el último amistoso, mientras que Ronald Araujo también llega entre interrogantes. Probablemente, este Mundial también suponga la despedida definitiva de leyendas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric o Neymar.

Los jóvenes

En todos los grandes torneos aparecen jóvenes talentos que sorprenden al mundo. En esta edición espero la consolidación de futbolistas como Lamine Yamal y Pau Cubarsí (España); Doué y Zaïre-Emery (Francia); Joao Neves (Portugal); Kendry Páez (Ecuador); Gilberto Mora (México); Kenan Yildiz (Turquía); Bouadi (Marruecos); Bergvall (Suecia); Lucas Herrington (Australia); Eom Ji-sung (Corea del Sur); Vuskovic (Croacia) o Koren (Eslovenia), entre otros.

El MVP

Tradicionalmente, el mejor jugador del Mundial suele pertenecer a una selección que alcanza la final, y muchas veces al campeón. Lamine Yamal, Raphinha, Mbappé, Dembélé, Julián Álvarez, Harry Kane, Gordon, Vitinha, Bruno Fernandes, Vinicius o Wirtz figuran entre los grandes candidatos. Aunque normalmente el premio recae en centrocampistas o delanteros, la historia demuestra que otras posiciones también pueden imponerse. Oliver Kahn fue el mejor jugador del Mundial de 2002 siendo portero, mientras que Cannavaro, defensa central, terminó como Balón de Plata en 2006.

Harry Kane, la estrella de Inglaterra / EFE

La pelea por la Bota de Oro Lamine Yamal, Harry Kane, Watkins, Gordon, Rashford, Mbappé, Dembélé, Vinicius, Cristiano Ronaldo, Messi, Lautaro Martínez, Raphinha, Havertz o Haaland parten como algunos de los máximos aspirante. Como suele suceder, tendrá muchas opciones quien dispute más partidos y alcance las rondas finales. Haaland, por ejemplo, es uno de los mejores delanteros del mundo, pero probablemente tendría más posibilidades de conquistar el galardón si jugara en selecciones como España, Francia, Brasil o Argentina. Los grandes equipos generan más ocasiones y potencian el rendimiento de sus atacantes.

Las selecciones favoritas

La temporada previa a un Mundial provoca un enorme desgaste físico y mental. Los jugadores de las grandes selecciones suelen llegar tras pelear títulos hasta la última jornada con sus clubes y, además, soportan la presión de liderar a sus países en la máxima competición. Por ello, el estado físico y psicológico de las estrellas será decisivo. España, Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, Argentina y Brasil parten como las principales candidatas a conquistar el título.

El seleccionador de fútbol de Francia, Didier Deschamps, junto al delantero Kylian Mbappé. / THOMAS PADILLA / POOL / EFE

Manchester City aportará 19 jugadores al torneo; Bayern, 18; Arsenal y PSG, 16; Barcelona, 15; Atlético de Madrid, 12; Liverpool, 11; y Real Madrid, Borussia Dortmund o Galatasaray, 10. La mayoría pertenecen precisamente a las selecciones favoritas. El fútbol actual se ha equilibrado mucho desde el punto de vista técnico y táctico, por lo que la frescura física puede marcar diferencias.

¿Cómo llegan las favoritas?

España

Las molestias físicas de Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Merino y Rodri generan cierta preocupación. Los cuatro aportan desborde, creatividad, asistencias y gol, aspectos fundamentales en el juego de la selección. En los últimos amistosos España ha dominado muchos tramos de los partidos, pero ha mostrado una efectividad inferior a la esperada. También sorprendió la decisión de realizar hasta ocho debuts en uno de los encuentros previos al Mundial.

Francia

La ausencia de Ekitike y la escasez de centrocampistas creativos generan algunas dudas. Defensivamente posee una línea muy poderosa físicamente, aunque a veces muestra cierto desorden táctico. Sin embargo, su potencial ofensivo es probablemente el mayor del campeonato. Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, Doué y Cherki forman una generación de enorme talento, velocidad y desequilibrio.

Inglaterra

Fue una de las selecciones más sólidas durante la fase de clasificación. Sorprenden las ausencias de Foden y Palmer, pero Thomas Tuchel ha conseguido construir un equipo compacto, intenso y competitivo. La velocidad por bandas y la presencia de Harry Kane, acompañado por futbolistas como Gordon, Rashford, Saka, Madueke o Watkins, convierten a Inglaterra en una seria aspirante al título.

Portugal

Es probablemente una de las selecciones más equilibradas del torneo. Tiene talento en todas las líneas, personalidad competitiva y capacidad para adaptarse a diferentes escenarios de partido. Defiende con agresividad, construye con calidad y dispone de extremos y delanteros de enorme nivel. Cristiano Ronaldo continúa siendo su gran referencia.

Alemania

Posee muchísimo talento en la zona ofensiva, aunque sigue generando dudas en defensa. Nagelsmann todavía no ha encontrado una solidez absoluta en las transiciones. Aun así, la mentalidad competitiva alemana siempre representa una ventaja. Musiala, Sané, Havertz, Beier o Wirtz ofrecen recursos suficientes para aspirar a todo.

Argentina

Mantiene gran parte del bloque que conquistó el Mundial de Qatar, aunque cuatro años después. Messi llega entre algodones y varios jugadores importantes han arrastrado molestias físicas. Sin embargo, el carácter competitivo y la experiencia de la selección argentina siguen siendo argumentos de enorme peso.

Brasil

Las lesiones de Rodrygo, Neymar y otros jugadores importantes han condicionado la preparación. Vinicius aparece como la gran esperanza ofensiva de una selección que mantiene una base sólida, aunque quizá sin el brillo de otras generaciones. La velocidad de Vinicius, Raphinha, Martinelli, Endrick o Luiz Henrique será una de las principales armas del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

El Mundial y los clubes

La Copa del Mundo también supone un quebradero de cabeza para los clubes. Los futbolistas afrontan la temporada previa pensando constantemente en el Mundial. Muchos gestionan esfuerzos para llegar en las mejores condiciones posibles, algo que puede influir en su rendimiento durante el curso.

Brasil se enfrenta a Marruecos en la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026 / EFE

Además, el torneo reduce los periodos vacacionales y afecta directamente a las pretemporadas. Chelsea y PSG ya sufrieron consecuencias similares tras disputar el Mundial de Clubes, especialmente en materia física. Otro aspecto clave es el mercado de fichajes. El Mundial se disputa en plena época de traspasos y puede disparar o hundir el valor de muchos jugadores.

Una gran actuación puede multiplicar ofertas y elevar precios, mientras que un rendimiento discreto puede generar dudas. Casos como Julián Álvarez, Gordon, Rashford, Kounde o Cancelo podrían verse condicionados por lo que ocurra durante el torneo. Por ello, siempre he considerado más acertado fichar a un futbolista antes del Mundial que después.

El factor decisivo

Los clubes también temen las lesiones. Históricamente, muchos jugadores han regresado de los Mundiales con problemas físicos que condicionan el inicio de la siguiente temporada. Insisto: el fútbol internacional se ha igualado muchísimo. Selecciones como Suecia, Noruega, Uruguay, Países Bajos, Bélgica, Senegal o México tienen nivel suficiente para competir contra cualquiera y llegar lejos.

l seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dirige un entrenamiento / EFE/Angel Colmenares

Sin embargo, cuando el torneo entra en las rondas decisivas, el talento diferencial suele imponerse. Por eso sigo considerando a España, Francia, Portugal, Inglaterra, Alemania, Argentina y Brasil como las grandes favoritas. Marruecos ya sorprendió al mundo en Qatar y demostró que cualquier selección bien trabajada puede romper los pronósticos. Lo único seguro es que cada partido tendrá un enorme interés. Ahora queda por descubrir quién alcanzará la final, quién levantará el trofeo y si España será capaz de desplegar su mejor fútbol y alcanzar, al menos, las semifinales.