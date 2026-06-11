Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV, online y en directo en España

El Mundial 2026 abre el telón este jueves 11 de junio y, desde SPORT, te contamos dónde ver todos los partidos del torneo intercontinental por TV, online y en directo en España, además de las opciones gratis y en abierto.

El partido entre México y Sudáfrica, que se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México a las 21:00 horas (CEST), dará el pistoletazo de salida a la edición de la Copa del Mundo más multitudinaria de la historia, que se extenderá hasta el próximo domingo 19 de julio con la disputa del partido que coronará al nuevo campeón.

A lo largo de las próximas semanas, 48 selecciones se darán cita en Estados Unidos, Canadá y México en busca del trofeo más codiciado del mundo del fútbol. Selecciones de la talla de España, Portugal, Francia, Alemania, Argentina o Brasil parten como grandes favoritas, pero cualquier combinado que logre superar el corte de la fase de grupos puede dar la sorpresa en las rondas eliminatorias a partido único.

Argentina, vigente campeona del Mundial / Tom Weller/dpa

España, que ya sabe lo que es ganar un Mundial, inicia su camino hacia la segunda estrella desde el grupo H, en el que también están encuadradas Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. Si cumple con su condición de favorita, 'La Roja' accederá al lado izquierdo del cuadro, dónde empezaría enfrentándose a la segunda clasificada del grupo J.

España, una de las favoritas a conquistar el Mundial 2026 / Europa Press

¿Dónde ver por TV y online todos los partidos del Mundial 2026?

Todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

¿Cómo ver el Mundial 2026 gratis y en abierto desde España?

En España, un número significativo de partidos del Mundial de Clubes se podrán ver gratis y en abierto a través de La 1 y online en RTVE Play. El ente público ofrecerá 17 de los 72 encuentros que componen la fase de grupos, además de los cruces más destacados en las rondas eliminatorias y todos los partidos que dispute la selección española. Estos son los partidos de fase de grupos que se emitirán en abierto:

México - Sudáfrica: jueves 11 de junio a las 21:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Canadá - Bosnia y Herzegovina: viernes 12 de junio a las 21:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Brasil - Marruecos: domingo 14 de junio a las 00:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Alemania - Curazao: domingo 14 de junio a las 19:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

España - Cabo Verde: lunes 15 de junio a las 18:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Francia - Senegal: martes 16 de junio a las 21:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Inglaterra - Croacia: miércoles 17 de junio a las 22:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Suiza - Bosnia y Herzegovina: jueves 18 de junio a las 21:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Estados Unidos - Australia: viernes 19 de junio a las 21:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Países Bajos - Suecia: sábado 20 de junio a las 19:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

España - Arabia Saudí: domingo 21 de junio a las 18:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Argentina - Austria: lunes 22 de junio a las 19:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Inglaterra - Ghana: martes 23 de junio a las 22:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Escocia - Brasil: jueves 25 de junio a las 00:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Ecuador - Alemania: jueves 25 de junio a las 22:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Uruguay - España: sábado 27 de junio a las 02:00 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

Colombia - Portugal: domingo 28 de junio a las 01:30 horas (CEST) en La 1 y RTVE Play

En Catalunya, RTVE emitirá todos los partidos de La 1 a través de La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de los partidos de España y el resto de selecciones en catalán.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.