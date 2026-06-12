Así está la fase de grupos del Mundial 2026: resultados y posición de las 48 selecciones

El Mundial 2026 ya está en marcha. A lo largo de las próximas semanas, 48 selecciones se darán cita en las diferentes sedes de Estados Unidos, Canadá y México con el objetivo de superar el primer corte, derecho reservado a las 2 mejores de cada grupo y a las 8 mejores terceras.

La victoria de México contra Sudáfrica en el partido inaugural (2-0) dio el pistoletazo de salida a la fase de grupos más multitudinaria de la historia, compuesta por 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Esta primera fase acogerá 72 partidos de los 104 que componen la totalidad del torneo.

La selección española, campeona del mundo en 2010 y gran favorita en la presente edición, dará comienzo a su camino hacia la segunda estrella en el grupo H, en el que también están encuadradas Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

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El delantero de la selección española Lamine Yamal participa en el entrenamiento de la selección española / Ángel Martínez/RFEF / EFE

Así va la fase de grupos del Mundial 2026

Grupo A

Jornada 1 México vs Sudáfrica: 2-0

Corea del Sur vs República Checa: 2-1 Jornada 2 República Checa vs Sudáfrica

México vs Corea del Sur Jornada 3 República Checa vs México

Sudáfrica vs Corea del Sur

Grupo B

Jornada 1 Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Qatar vs Suiza Jornada 2 Suiza vs Bosnia y Herzegovina

Canadá vs Qatar Jornada 3 Suiza vs Canadá

Bosnia y Herzegovina vs Qatar

Grupo C

Jornada 1 Brasil vs Marruecos

Haití vs Escocia Jornada 2 Escocia vs Marruecos

Brasil vs Haití Jornada 3 Escocia vs Brasil

Marruecos vs Haití

Grupo D

Jornada 1 Estados Unidos vs Paraguay

Australia vs Turquía Jornada 2 Estados Unidos vs Australia

Turquía vs Paraguay Jornada 3 Turquía vs Estados Unidos

Paraguay vs Australia

Grupo E

Jornada 1 Alemania vs Curazao

Costa de Marfil vs Ecuador Jornada 2 Alemania vs Costa de Marfil

Ecuador vs Curazao Jornada 3 Curazao vs Costa de Marfil

Ecuador vs Alemania

Grupo F

Jornada 1 Países Bajos vs Japón

Suecia vs Túnez Jornada 2 Países Bajos vs Suecia

Túnez vs Japón Jornada 3 Japón vs Suecia

Túnez vs Países Bajos

Grupo G

Jornada 1 Bélgica vs Egipto

Irán vs Nueva Zelanda Jornada 2 Bélgica vs Irán

Nueva Zelanda vs Egipto Jornada 3 Egipto vs Irán

Nueva Zelanda vs Bélgica

Grupo H

Jornada 1 España vs Cabo Verde

Arabia Saudí vs Uruguay Jornada 2 España vs Arabia Saudí

Uruguay vs Cabo Verde Jornada 3 Cabo Verde vs Arabia Saudí

Uruguay vs España

Grupo I

Jornada 1 Francia vs Senegal

Irak vs Noruega Jornada 2 Francia vs Irak

Noruega vs Senegal Jornada 3 Noruega vs Francia

Senegal vs Irak

Grupo J

Jornada 1 Argentina vs Argelia

Austria vs Jordania Jornada 2 Argentina vs Austria

Jordania vs Argelia Jornada 3 Argelia vs Austria

Jordania vs Argentina

Grupo K

Jornada 1 Portugal vs RD Congo

Uzbekistán vs Colombia Jornada 2 Portugal vs Uzbekistán

Colombia vs RD Congo Jornada 3 Colombia vs Portugal

RD Congo vs Uzbekistán

Grupo L

Jornada 1 Inglaterra vs Croacia

Ghana vs Panamá Jornada 2 Inglaterra vs Ghana

Panamá vs Croacia Jornada 3 Panamá vs Inglaterra

Croacia vs Ghana

El calendario de la fase de grupos del Mundial 2026: partidos y fechas

Jueves 11 junio: 21:00h: México vs. Sudáfrica (A) Viernes 12 junio: 04:00 h: Corea del Sur vs. República Checa (A)

21:00h: Canadá vs. Bosnia Herzegovina (B) Sábado 13 junio: 03:00h: Estados Unidos vs. Paraguay (D)

21:00h: Qatar vs. Suiza (B) Domingo 14 junio: 00:00h: Brasil vs. Marruecos (C)

03:00h: Haití vs. Escocia (C)

18:00h: Australia vs. Turquía (D)

19:00h: Alemania vs. Curazao (E)

22:00h: Países Bajos vs. Japón (F) Lunes 15 junio: 01:00h: Costa de Marfil vs. Ecuador (E)

04:00h: Suecia vs. Túnez (F)

18:00h: España vs. Cabo Verde (H)

21:00h: Bélgica vs. Egipto (G) Martes 16 junio: 00:00h: Arabia Saudí vs. Uruguay (H)

03:00h: Irán vs. Nueva Zelanda (G)

21:00h: Francia vs. Senegal (I) Miércoles 17 junio: 00:00h: Irak vs. Noruega (I)

03:00h: Argentina vs. Argelia (J)

06:00h: Austria vs. Jordania (J)

19:00h: Portugal vs. RD Congo (K)

22:00h: Inglaterra vs. Croacia (L) Jueves 18 junio: 01:00h: Ghana vs. Panamá (L)

04:00h: Uzbekistán vs. Colombia (K)

18:00h: República Checa vs. Sudáfrica (A)

21:00h: Suiza vs. Bosnia Herzegovina (B) Viernes 19 junio: 00:00h: Canadá vs. Qatar (B)

03:00h: México vs. Corea del Sur (A)

21:00h: Estados Unidos vs. Australia (D) Sábado 20 junio: 00:00h: Escocia vs. Marruecos (C)

02:30h: Brasil vs. Haití (C)

05:00h: Turquía vs. Paraguay (D)

19:00h: Países Bajos vs. Suecia (F)

22:00h: Alemania vs. Costa de Marfil (E) Domingo 21 junio: 02:00h: Ecuador vs. Curazao (E)

06:00h: Túnez vs. Japón (F)

18:00h: España vs. Arabia Saudí (H)

21:00h: Bélgica vs. Irán (G) Lunes 22 junio: 00:00h: Uruguay vs. Cabo Verde (H)

03:00h: Nueva Zelanda vs. Egipto (G)

19:00h: Argentina vs. Austria (J)

23:00h: Francia vs. Irak (I) Martes 23 junio: 02:00h: Noruega vs. Senegal (I)

05:00h: Jordania vs. Argelia (J)

19:00h: Portugal vs. Uzbekistán (K)

22:00h: Inglaterra vs. Ghana (L) Miércoles 24 junio: 01:00h: Panamá vs. Croacia (L)

04:00h: Colombia vs. RD Congo (K)

21:00h: Suiza vs. Canadá (B)

21:00h: Bosnia Herzegovina vs. Qatar (B) Jueves 25 junio: 00:00h: Escocia vs. Brasil (C)

00:00h: Marruecos vs. Haití (C)

03:00h: República Checa vs. México (A)

03:00h: Sudáfrica vs. Corea del Sur (A)

22:00h: Curazao vs. Costa de Marfil (E)

22:00h: Ecuador vs. Alemania (E) Viernes 26 junio: 01:00h: Japón vs. Suecia (F)

01:00h: Túnez vs. Países Bajos (F)

04:00h: Turquía vs. Estados Unidos (D)

04:00h: Paraguay vs. Australia (D)

21:00h: Noruega vs. Francia (I)

21:00h: Senegal vs. Irak (I) Sábado 27 junio: 02:00h: Cabo Verde vs. Arabia Saudí (H)

02:00h: Uruguay vs. España (H)

05:00h: Egipto vs. Irán (G)

05:00h: Nueva Zelanda vs. Bélgica (G)

23:00h: Panamá vs. Inglaterra (L)

23:00h: Croacia vs. Ghana (L) Domingo 28 junio: 01:30h: Colombia vs. Portugal (K)

01:30h: RD Congo vs. Uzbekistán (K)

04:00h: Argelia vs. Austria (J)

04:00h: Jordania vs. Argentina (J)

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