MUNDIAL 2026
Así está la fase de grupos del Mundial 2026: resultados y posición de las 48 selecciones
Consulta todos los resultados, partidos y fechas de los 72 partidos de la fase de grupos del Mundial 2026
El simulador del Mundial 2026: predice en SPORT los resultados de los grupos, los cruces y el camino de las favoritas hacia la gran final
El Mundial 2026 ya está en marcha. A lo largo de las próximas semanas, 48 selecciones se darán cita en las diferentes sedes de Estados Unidos, Canadá y México con el objetivo de superar el primer corte, derecho reservado a las 2 mejores de cada grupo y a las 8 mejores terceras.
La victoria de México contra Sudáfrica en el partido inaugural (2-0) dio el pistoletazo de salida a la fase de grupos más multitudinaria de la historia, compuesta por 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Esta primera fase acogerá 72 partidos de los 104 que componen la totalidad del torneo.
La selección española, campeona del mundo en 2010 y gran favorita en la presente edición, dará comienzo a su camino hacia la segunda estrella en el grupo H, en el que también están encuadradas Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.
Así va la fase de grupos del Mundial 2026
Grupo A
Jornada 1
- México vs Sudáfrica: 2-0
- Corea del Sur vs República Checa: 2-1
Jornada 2
- República Checa vs Sudáfrica
- México vs Corea del Sur
Jornada 3
- República Checa vs México
- Sudáfrica vs Corea del Sur
Grupo B
Jornada 1
- Canadá vs Bosnia y Herzegovina
- Qatar vs Suiza
Jornada 2
- Suiza vs Bosnia y Herzegovina
- Canadá vs Qatar
Jornada 3
- Suiza vs Canadá
- Bosnia y Herzegovina vs Qatar
Grupo C
Jornada 1
- Brasil vs Marruecos
- Haití vs Escocia
Jornada 2
- Escocia vs Marruecos
- Brasil vs Haití
Jornada 3
- Escocia vs Brasil
- Marruecos vs Haití
Grupo D
Jornada 1
- Estados Unidos vs Paraguay
- Australia vs Turquía
Jornada 2
- Estados Unidos vs Australia
- Turquía vs Paraguay
Jornada 3
- Turquía vs Estados Unidos
- Paraguay vs Australia
Grupo E
Jornada 1
- Alemania vs Curazao
- Costa de Marfil vs Ecuador
Jornada 2
- Alemania vs Costa de Marfil
- Ecuador vs Curazao
Jornada 3
- Curazao vs Costa de Marfil
- Ecuador vs Alemania
Grupo F
Jornada 1
- Países Bajos vs Japón
- Suecia vs Túnez
Jornada 2
- Países Bajos vs Suecia
- Túnez vs Japón
Jornada 3
- Japón vs Suecia
- Túnez vs Países Bajos
Grupo G
Jornada 1
- Bélgica vs Egipto
- Irán vs Nueva Zelanda
Jornada 2
- Bélgica vs Irán
- Nueva Zelanda vs Egipto
Jornada 3
- Egipto vs Irán
- Nueva Zelanda vs Bélgica
Grupo H
Jornada 1
- España vs Cabo Verde
- Arabia Saudí vs Uruguay
Jornada 2
- España vs Arabia Saudí
- Uruguay vs Cabo Verde
Jornada 3
- Cabo Verde vs Arabia Saudí
- Uruguay vs España
Grupo I
Jornada 1
- Francia vs Senegal
- Irak vs Noruega
Jornada 2
- Francia vs Irak
- Noruega vs Senegal
Jornada 3
- Noruega vs Francia
- Senegal vs Irak
Grupo J
Jornada 1
- Argentina vs Argelia
- Austria vs Jordania
Jornada 2
- Argentina vs Austria
- Jordania vs Argelia
Jornada 3
- Argelia vs Austria
- Jordania vs Argentina
Grupo K
Jornada 1
- Portugal vs RD Congo
- Uzbekistán vs Colombia
Jornada 2
- Portugal vs Uzbekistán
- Colombia vs RD Congo
Jornada 3
- Colombia vs Portugal
- RD Congo vs Uzbekistán
Grupo L
Jornada 1
- Inglaterra vs Croacia
- Ghana vs Panamá
Jornada 2
- Inglaterra vs Ghana
- Panamá vs Croacia
Jornada 3
- Panamá vs Inglaterra
- Croacia vs Ghana
El calendario de la fase de grupos del Mundial 2026: partidos y fechas
Jueves 11 junio:
- 21:00h: México vs. Sudáfrica (A)
Viernes 12 junio:
- 04:00 h: Corea del Sur vs. República Checa (A)
- 21:00h: Canadá vs. Bosnia Herzegovina (B)
Sábado 13 junio:
- 03:00h: Estados Unidos vs. Paraguay (D)
- 21:00h: Qatar vs. Suiza (B)
Domingo 14 junio:
- 00:00h: Brasil vs. Marruecos (C)
- 03:00h: Haití vs. Escocia (C)
- 18:00h: Australia vs. Turquía (D)
- 19:00h: Alemania vs. Curazao (E)
- 22:00h: Países Bajos vs. Japón (F)
Lunes 15 junio:
- 01:00h: Costa de Marfil vs. Ecuador (E)
- 04:00h: Suecia vs. Túnez (F)
- 18:00h: España vs. Cabo Verde (H)
- 21:00h: Bélgica vs. Egipto (G)
Martes 16 junio:
- 00:00h: Arabia Saudí vs. Uruguay (H)
- 03:00h: Irán vs. Nueva Zelanda (G)
- 21:00h: Francia vs. Senegal (I)
Miércoles 17 junio:
- 00:00h: Irak vs. Noruega (I)
- 03:00h: Argentina vs. Argelia (J)
- 06:00h: Austria vs. Jordania (J)
- 19:00h: Portugal vs. RD Congo (K)
- 22:00h: Inglaterra vs. Croacia (L)
Jueves 18 junio:
- 01:00h: Ghana vs. Panamá (L)
- 04:00h: Uzbekistán vs. Colombia (K)
- 18:00h: República Checa vs. Sudáfrica (A)
- 21:00h: Suiza vs. Bosnia Herzegovina (B)
Viernes 19 junio:
- 00:00h: Canadá vs. Qatar (B)
- 03:00h: México vs. Corea del Sur (A)
- 21:00h: Estados Unidos vs. Australia (D)
Sábado 20 junio:
- 00:00h: Escocia vs. Marruecos (C)
- 02:30h: Brasil vs. Haití (C)
- 05:00h: Turquía vs. Paraguay (D)
- 19:00h: Países Bajos vs. Suecia (F)
- 22:00h: Alemania vs. Costa de Marfil (E)
Domingo 21 junio:
- 02:00h: Ecuador vs. Curazao (E)
- 06:00h: Túnez vs. Japón (F)
- 18:00h: España vs. Arabia Saudí (H)
- 21:00h: Bélgica vs. Irán (G)
Lunes 22 junio:
- 00:00h: Uruguay vs. Cabo Verde (H)
- 03:00h: Nueva Zelanda vs. Egipto (G)
- 19:00h: Argentina vs. Austria (J)
- 23:00h: Francia vs. Irak (I)
Martes 23 junio:
- 02:00h: Noruega vs. Senegal (I)
- 05:00h: Jordania vs. Argelia (J)
- 19:00h: Portugal vs. Uzbekistán (K)
- 22:00h: Inglaterra vs. Ghana (L)
Miércoles 24 junio:
- 01:00h: Panamá vs. Croacia (L)
- 04:00h: Colombia vs. RD Congo (K)
- 21:00h: Suiza vs. Canadá (B)
- 21:00h: Bosnia Herzegovina vs. Qatar (B)
Jueves 25 junio:
- 00:00h: Escocia vs. Brasil (C)
- 00:00h: Marruecos vs. Haití (C)
- 03:00h: República Checa vs. México (A)
- 03:00h: Sudáfrica vs. Corea del Sur (A)
- 22:00h: Curazao vs. Costa de Marfil (E)
- 22:00h: Ecuador vs. Alemania (E)
Viernes 26 junio:
- 01:00h: Japón vs. Suecia (F)
- 01:00h: Túnez vs. Países Bajos (F)
- 04:00h: Turquía vs. Estados Unidos (D)
- 04:00h: Paraguay vs. Australia (D)
- 21:00h: Noruega vs. Francia (I)
- 21:00h: Senegal vs. Irak (I)
Sábado 27 junio:
- 02:00h: Cabo Verde vs. Arabia Saudí (H)
- 02:00h: Uruguay vs. España (H)
- 05:00h: Egipto vs. Irán (G)
- 05:00h: Nueva Zelanda vs. Bélgica (G)
- 23:00h: Panamá vs. Inglaterra (L)
- 23:00h: Croacia vs. Ghana (L)
Domingo 28 junio:
- 01:30h: Colombia vs. Portugal (K)
- 01:30h: RD Congo vs. Uzbekistán (K)
- 04:00h: Argelia vs. Austria (J)
- 04:00h: Jordania vs. Argentina (J)
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