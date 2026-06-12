Rafinha bromea con una final España-Brasil: "Habría problemas en casa"

El exfutbolista del FC Barcelona, Rafinha Alcántara, ya tiene nuevo rol en el fútbol. Tras colgar definitivamente las botas en diciembre de 2025, el centrocampista brasileño se ha incorporado como uno de los analistas estrella de DAZN para la cobertura completa del Mundial de 2026. Hijo del legendario Mazinho y hermano de Thiago Alcántara, Rafinha vivirá el torneo desde los micrófonos, con la experiencia de quien conoce de primera mano la exigencia de las grandes selecciones y clubes.

En una entrevista concedida a MARCA tras la presentación de la plataforma, Rafinha repasó su carrera, las secuelas físicas de una trayectoria marcada por las lesiones y sus pronósticos para la cita mundialista.

Las lesiones, el precio más duro de pagar

A sus 33 años, Rafinha reconoció que el final de su carrera fue especialmente complicado. "Al final de mi última temporada me costó mucho el tema de los dolores. Pero ahora estoy mejorando y adaptándome", confesó. Preguntado por si alguna derrota le dolió más que las lesiones, fue tajante: "Siempre las lesiones". Aun así, no cambiaría la medalla olímpica conquistada con Brasil: "Desde jóvenes sabemos que hay que pagar un precio. La exigencia tiene que ser difícil".

Rafinha disputará la Copa América Centenario con la selección brasileña / EFE

Sobre su elección internacional, nunca se arrepintió: "Tomé la decisión de jugar con Brasil de corazón. Y cuando las decisiones son de corazón, jamás te puedes arrepentir". Sonrió al imaginar alternativas: con la Brasil de 1994 para jugar junto a su padre o con la España de 2018 para compartir vestuario con Thiago.

Brasil-España, la final soñada (y complicada)

El momento más jugoso de la charla llegó al hablar del Mundial. Rafinha no dudó en señalar a las dos selecciones con más pedigrí actual: "Son las dos favoritas. ¡Que gane el mejor!". Y advirtió con humor: "Si hay un Brasil-España en la final, habrá problemas en casa".

Rafinha Alcántara (Brasil) y Thiago Alcántara (España) / EFE/AFP/Archivo SPORT

Sobre la Canarinha, que busca romper 22 años sin título mundial, destacó la necesidad de "unión de equipo, un buen sistema y confianza". Cree que Neymar puede ser todavía decisivo: "Siempre. Un jugador de ese calibre siempre es peligroso. Su figura representa mucho de cara a los rivales y puede marcar la diferencia que se necesita. El país le espera".

También alabó a Raphinha, actual estrella del Barcelona: "Ya es uno de los mejores del mundo y puede ayudar mucho a Brasil en este Mundial. Creo que sí puede ser el gran líder".

Luis Enrique y el nuevo Barça

Rafinha tuvo a Luis Enrique como entrenador tanto en el Celta como en el Barça. Defendió su exigencia: "Su método hace mejor a todo el mundo. Una vez que entiendes su forma de jugar, cuando eres el mejor entrenador del mundo, haces mejores al resto". Admitió que las frases duras del asturiano pueden hundir si no hay confianza, pero en la élite son necesarias.

Luis Enrique da isntrucciones a Rafinha durante un partido del FC Barcelona / Valentí Enrich

Para acabar, del Barça actual dijo que "está en crecimiento" y "tiene jugadores jóvenes, motivados, y es muy bonito que el club pueda seguir teniendo títulos y aspirando a cosas mayores", en clara referencia al peso de La Masia.

Desde Barcelona, Rafinha ya se prepara para narrar un Mundial que promete emociones fuertes. Los micrófonos de DAZN ya tienen voz autorizada para analizar cada detalle de la gran cita de 2026.