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MUNDIAL 2026

Precaución con Raphinha en Brasil

El delantero azulgrana trabajó por separado en el entrenamiento de Brasil

Raphinha sobre Ancelotti: “Espero hacer ahora a favor de él todo lo que hice en su contra”

Raphinha sobre Ancelotti: “Espero hacer ahora a favor de él todo lo que hice en su contra”

Atlas News

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Marc Gázquez

Marc Gázquez

La selección brasileña optó por la prudencia este lunes con Raphinha. El extremo del FC Barcelona se ejercitó al margen del grupo en la sesión dirigida por Carlo Ancelotti en el centro de entrenamiento Columbia Park de Morristown (Estados Unidos), aunque desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) transmiten tranquilidad y aseguran que se trata únicamente de una gestión de cargas.

Raphinha trabajó por separado junto a Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães, dos de los futbolistas que acumulan más minutos y desgaste físico en este arranque de Mundial. Los tres saltaron al césped unos minutos después que el resto de sus compañeros y realizaron un trabajo específico de menor intensidad por precaución y con el objetivo de evitar posibles lesiones.

Raphinha en el momento en que finalizó el encuentro entre Brasil y Marruecos

Raphinha en el momento en que finalizó el encuentro entre Brasil y Marruecos / EFE

La imagen del internacional brasileño tras el empate ante Marruecos (1-1) explica, en parte, la decisión del cuerpo técnico. Raphinha terminó exhausto y se derrumbó sobre el césped tras el pitido final por el esfuerzo realizado.

Un día después, los titulares llevaron a cabo una sesión regenerativa y este lunes Brasil volvió a los entrenamientos habituales. Sin embargo, sorprendió que el jugador azulgrana no se ejercitara al mismo ritmo que el resto de la plantilla, aunque la medida responde a un plan preventivo diseñado por los servicios médicos y los preparadores físicos.

Neymar fue el más aclamado de Brasil pese a ser suplente ante Marruecos

Neymar fue el más aclamado de Brasil pese a ser suplente ante Marruecos / EFE

Más allá del caso de Raphinha, Bruno Guimarães y Gabriel Magalhães también siguieron un plan individualizado, mientras que Neymar continúa al margen recuperándose de la lesión muscular de grado II que sufrió en el gemelo derecho el pasado 17 de mayo.

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Brasil afronta ahora una cita de máxima exigencia. La selección de Carlo Ancelotti se medirá a Haití dentro de cuatro días en Filadelfia obligada a ganar para no complicarse su futuro en el Mundial, por lo que cualquier movimiento alrededor de Raphinha se sigue con especial atención tanto en Brasil como en Barcelona.

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