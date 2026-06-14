Raphinha, el más perjudicado por el caos táctico de Ancelotti

Cuando terminó el Brasil-Marruecos (1-1), que dio inicio al Grupo C del Mundial 2026, Raphinha se echó sobre el césped del MetLife Stadium, en Nueva Jersey. Agotado por el esfuerzo y, aparentemente tocado por el bajo desempeño colectivo e individual, el delantero del Barça fue consolado por algunos de sus compañeros y por integrantes del cuerpo técnico, y acabó siendo levantado por Casemiro cuando ya estaba más recompuesto.

No fue el debut esperado ni para Rapha ni para la Canarinha, que decepcionó y mucho, y que se salvó de la quema gracias a una genialidad aislada de Vinícius Júnior.

El estreno mundialista confirmó lo que ya se había constatado en los dos tests previos de preparación de Brasil contra Panamá y Egipto: el atacante gaucho es un comodín para su seleccionador, Carlo Ancelotti. Y esto, en la práctica, le está penalizando, porque juega de todo y de nada al mismo tiempo.

Carletto ha degradado a Raphinha

Raphinha está llamado a marcar las diferencias de esta Seleção aún en fase de construcción al lado de Vinícius Jr. Son los dos líderes deportivos naturales, teniendo en cuenta que Neymar Jr. está aún de baja (se espera que este lunes se entrene por primera vez con el grupo) y que, si llega a jugar durante la competición, tendrá un papel residual.

Raphinha, que se entregó en labores de contención, disputa el balón con Khannouss / EFE

Lo que ocurre es que, mientras la Canarinha pivota en relación al extremo madridista, que tiene un papel bien definido y el equipo se mueve y juega para él, Raphinha acaba siendo un peón al servicio de Vinícius. De ser uno de los dos solistas ha pasado a ser el que carga el piano, como se dice futbolísticamente en Brasil. Y así, claro, es imposible brillar.

El ‘11’ empezó el partido, como ya había hecho contra Egipto, como interior izquierdo, para asociarse y retroalimentarse con Vinícius. A la práctica, ante el desastre generalizado de la Canarinha, que fue aplastada por Marruecos en el primer tiempo, el blaugrana pasó muchos minutos en su propio terreno de juego tapando agujeros en un centro del campo que hacía aguas, con un Casemiro al que el partido le estaba pasando por encima y que tuvo que ser sustituido por Fabinho en el descanso.

Luego, Ancelotti lo colocó abierto por la derecha, lo que dio más amplitud a su equipo y ayudó a mejorar tácticamente a los suyos, como Vinícius Jr. reconoció y aplaudió en el pospartido. Como Brasil no estaba cómoda, prácticamente no le llegaban balones al ‘11’. Estaba desconectado, como todos sus compañeros de ataque, porque el gol de Vini también llegó en una acción aislada. Ancelotti está fracasando estrepitosamente a la hora de crear una estructura táctica fiable.

En el segundo tiempo, Raphinha siguió en el flanco derecho hasta que el técnico italiano dio entrada al exbético Luiz Henrique, un extremo regateador. Fue entonces cuando el gaucho volvió a su posición de origen de interior, pero jugando de forma menos errática y más participativa.

Sin crear peligro ofensivo

La conclusión de estas idas y venidas es que Raphinha solo gozó de una oportunidad clara en el minuto 77, cuando remató de primera con la zurda una buena asistencia de Vinícius, atajada con seguridad por Bono, aunque tal vez la mejor opción habría sido controlar el esférico porque estaba libre de marca. Esta fue una de las pocas conexiones que existió entre ambos.

Ancelotti se equivocó con sus apuestas en el estreno del Mundial. El central Ibáñez fue un coladero en el lateral derecho, donde tuvo que retirarse al descanso para dar entrada a Danilo, que no debería estar en el Mundial a tenor del fútbol mostrado este año en el Flamengo.

Raphinha defiende el balón ante la presión de Noussair Mazraoui / AFP

Lo de Igor Thiago como ‘9’ titular sonó a blasfemia. Lo sustituyó el excolchonero Matheus Cunha (Manchester United), mientras la prensa brasileña reclama a Endrick, como le trasladaron a Ancelotti en la rueda de prensa posterior al choque. Y Casemiro, que Carletto rescató cuando estaba en el olvido de la ‘torcida’, también tuvo que ser sustituido en el descanso.

Ahora, el italiano tiene que rectificar con Raphinha, volver a empoderarlo y entregarle los galones que él mismo le ha retirado. Si no es así, el ‘11’ lo tiene todo en contra y tiene todos los números para ser un alma en pena por los céspedes secos estadounidenses (Vinícius se quejó de ello), donde correrá y correrá como pollo sin cabeza para que brillen otros.

Analizando el desaguisado táctico de Carletto, es normal que Raphinha acabe echando de menos a Hansi Flick, el técnico que mejor lo ha entendido y que, por cierto, con sus victorias en el Barça en los duelos directos con el italiano acabó forzando su despido en el Real Madrid.