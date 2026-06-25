Neymar Jr. volvió a enfundarse la 'amarelinha' casi mil días después

Del 17 de octubre de 2023, en Montevideo, al 24 de junio de 2026, en Miami, dos años, ocho meses y siete días después, o lo que es lo mismo, 981 días más tarde, Neymar Jr. volvió a jugar con la Seleção. A la primera oportunidad que tuvo, Carlo Ancelotti alineó al '10'. Le dio entrada en el minuto 75, con Brasil ganando 0-3 a Escocia, resultado con el que certificaba su liderato final en el grupo C.

Se cerraba el círculo. Ney, que es el máximo goleador de la Canarinha, se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda en un Uruguay-Brasil (2-1) de clasificación para este Mundial, en el estadio Centenario de Montevideo. Allí empezó un infierno astral del que aún paga las consecuencias, porque nunca más volvió a recuperar el mismo nivel de sus años de plenitud en el Barça y en el PSG.

Neymar Jr. regresó con la Seleção / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Igualó a 'O Rei'

Ney repitió el hito de Pelé y ya son cuatro Mundiales consecutivos con el '10' a sus espaldas. Pisó el césped del Hard Rock Stadium en sustitución de Matheus Cunha, el falso '9' de Carletto, que volvió a ver portería y que ya suma tres tantos en este torneo. Y la grada, en la que había mayoría absoluta de la 'torcida', estalló.

Este fue el segundo gran estruendo con Ney como protagonista. El primero llegó en el minuto 60, cuando Ancelotti, justo después de que Matheus Cunha hiciera el 0-3, envió al 'craque' a calentar.

Neymar Jr. jugó a un buen nivel en la recta final del Escocia-Brasil / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Ney tuvo una actuación más que correcta. Jugó ágil y con libertad de movimientos en un ataque que acabó formando un póquer junto a Vinícius Jr., Endrick, que salió después del '10' en lugar de Rayan, y Gabriel Martinelli. Incluso forzó una tarjeta amarilla de Christie, que tuvo que frenarlo como pudo, y realizó una finalización.

Celebración familiar

Cuando terminó el encuentro, un Ney muy satisfecho lo celebró junto a su familia. Se abrazó a su primer hijo, Davi Lucca, y a su pareja actual, la influencer Bruna Biancardi, y a sus dos hijas, las pequeñas Mavie y Mel.

Vinícius fue el gran protagonista de la noche con su doblete, con el que entra de pleno en la lucha por la artillería del Mundial, pero el rey de la fiesta canarinha en Miami fue Neymar Jr., el más aclamado por la ‘torcida’ y, también del vestuario. "Es nuestro líder, estamos muy feliz de verlo otra vez jugar con Brasil, es un gran jugador y una gran persona", expuso Bruno Guimarães uno de los mejores jugadores canarinhos en este Mundial.

Tiene que ir a más

Este es el primer partido de Ney desde que se lesionó el 17 de mayo con el Santos, cuando sufrió una ruptura de grado 2 en los gemelos de la pierna derecha. Fue convocado lesionado por Ancelotti y ha completado toda su recuperación concentrado con la Canarinha.

La tendencia es que, a partir de ahora, Ancelotti pueda concederle algunos minutos más, siempre saliendo desde el banquillo. "Nos puede aportar muchas cosas", dijo el italiano.

Su titularidad sigue estando muy lejana. La próxima oportunidad que tendrá para jugar será el lunes, en los dieciseisavos de final, en Houston, ante el segundo clasificado del grupo B (puede ser Países Bajos, Suecia o Japón), una posición que se resolverá este jueves.