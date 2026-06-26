Insultos a la mujer de Davide Ancelotti tras un gesto hacia Neymar

Un gesto de Davide Ancelotti se ha convertido en una de las controversias más comentadas del Mundial 2026. Durante el partido entre Brasil y Escocia, las cámaras captaron cómo movía la cabeza justo cuando su padre, Carlo Ancelotti, iba a dar entrada a Neymar.

La escena, de menos de diez segundos, se viralizó rápidamente y algunos aficionados interpretaron que se trataba de una negación hacia la entrada del delantero brasileño.

La interpretación errónea que se volvió viral

La difusión del vídeo generó una ola de comentarios y teorías en redes sociales. Aunque no existe ninguna prueba que vincule el gesto con una discrepancia deportiva, la viralidad alimentó la polémica y multiplicó las lecturas precipitadas.

Insultos y ataques a Davide y, especialmente, a Ana Galocha

La situación escaló hasta convertirse en acoso digital. Tanto Davide Ancelotti como su mujer, Ana Galocha, comenzaron a recibir insultos y vejaciones.

Ella misma denunció públicamente lo ocurrido a través de Instagram, donde escribió: "¿Sabéis que estáis interpretando una imagen de forma completamente equivocada, sin ninguna relación con la realidad, y que por culpa de eso estoy recibiendo innumerables insultos desde esta mañana? Nosotros somos los primeros que queremos que Brasil gane".

Mensaje en instagram de la mujer de Davide Ancelotti / Instagram @anagalochaf

Un caso más de viralidad sin contexto

El episodio reabre el debate sobre la rapidez con la que se construyen narrativas en redes sociales y el impacto que pueden tener en la vida personal de los protagonistas.

Un gesto aislado, sin contexto y amplificado por la viralidad, ha derivado en un episodio de acoso que vuelve a poner en cuestión la responsabilidad colectiva en el consumo y difusión de imágenes.