Hamza Abdelkarim suma y sigue

Hamza Abdelkarim continúa acumulando experiencias de máximo nivel en el Mundial. La joven promesa del Barça volvió a tener protagonismo con la selección absoluta de Egipto en el segundo encuentro de la cita mundialista, esta vez ante Nueva Zelanda.

El delantero azulgrana ingresó en el terreno de juego en el minuto 76, sustituyendo a Ziko, cuando los egipcios dominaban el marcador por 1-2. El seleccionador Hossam Hassan volvió a confiar en el atacante de 18 años para disputar el tramo final del encuentro y seguir acelerando su consolidación a la élite internacional.

Hamza Abdelkarim, en acción contra Nueva Zelanda / BOB FRID

Durante el cuarto de hora que permaneció sobre el césped, Hamza dejó algunos detalles de su calidad y movilidad. Dispuso de una ocasión para estrenar su cuenta goleadora en el torneo con un remate de cabeza, pero el guardameta de Nueva Zelanda intervino con éxito. Aun así, Egipto terminó redondeando su actuación y, con el barcelonista sobre el campo, amplió todavía más la renta en el marcador para certificar una victoria convincente.

El protagonismo del joven delantero no es casualidad. Ya en la primera jornada dio un importante paso adelante al debutar frente a Bélgica, convirtiéndose en una de las grandes historias del combinado egipcio en esta Copa del Mundo. Y es que el seleccionador egipcio ha apostado fuerte por él, convencido de que se trata de uno de los futbolistas llamados a liderar el futuro de la selección.

Hamza con la camiseta de Egipto / Agencias

Futuro en el Barça

Mientras tanto, en el Barça siguen muy atentos a su progresión. El club azulgrana decidió recientemente ejecutar la opción de compra que tenía pactada con el Al Ahly tras el excelente rendimiento ofrecido por el delantero en sus primeros meses en la cantera. La operación se cerró por 1,5 millones de euros más variables y asegura la continuidad de una de las apuestas de futuro más ilusionantes de la entidad.

Y es que su adaptación fue prácticamente inmediata. Pese a aterrizar en Barcelona el pasado invierno, Hamza convenció rápidamente a los responsables deportivos gracias a sus goles, su capacidad física y un perfil de delantero centro cada vez más difícil de encontrar. El plan del club pasa ahora por seguir puliendo su evolución en el fútbol formativo, sin descartar que participe en la pretemporada de Hansi Flick este verano.

Noticias relacionadas

De momento, el escaparate mundialista está sirviendo para confirmar que el Barça ha encontrado una joya de enorme proyección y que Hamza Abdelkarim no deja de dar pasos hacia adelante. Cada minuto que suma con Egipto refuerza la apuesta azulgrana por uno de los talentos emergentes del fútbol africano.