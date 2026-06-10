Oficial: el Barça activa la opción de compra por Hamza Abdelkarim

Hamza Abdelkarim ficha de manera definitiva por el FC Barcelona. Así lo ha comunicado oficialmente su actual club, el Al Ahly egipcio, en una nota en la que informa que el club azulgrana ha solicitado formalmente activar la opción de compra por el delantero egipcio de 18 años.

Apuesta fuerte del Barça

El FC Barcelona no ha querido dejar pasar el tiempo para activar la opción de compra por el delantero egipcio, un '9' puro con un potente físico de los que cuesta encontrar en La Masia.

En SPORT ya informamos hace unos días de las intenciones del club azulgrana y ahora ya es oficial. La opción de compra por el delantero egipcio está fijada en 1,5 millones de euros y el Al Ahly se quedaría con un porcentaje de una futura venta.

Con vistas al primer equipo

El Barça ha tomado la decisión de quedarse en propiedad a Hamza Abdelkarim tras su buen desempeño con el Juvenil A del equipo azulgrana que dirige Pol Planas. La hoja de ruta está marcada... pero es el propio 'faraón' quien la puede acelerar esta previsión.

La previsión es que Hamza juegue la temporada 2026/2027 con el Barça Atlètic en la Segunda RFEF a las órdenes de Juliano Belletti, pero ya está muy monitorizado por el primer equipo azulgrana. Hansi Flick se refirió al egipcio en una rueda de prensa y comentó: "Estamos planeando la pretemporada y mirando de traer caras nuevas de la Masia, algo que he hecho desde el principio. Cuando Hamza vuelva del Mundial, veremos si es una opción para nosotros".

El '9' de Egipto

Hamza Abdelkarim se encuentra actualmente concentrado con Egipto para disputar el Mundial 2026. El delantero egipcio, de solo 18 años de edad, está batiendo récords desde que llegó esta temporada como cedido al FC Barcelona, pues ha pasado de la sub-17 a la absoluta de su país y con opciones de ser titular en la delantera con figuras de talla mundial como Omar Marmoush y un Mohamed Salah, que le está 'tutelando' en todo momento, consciente de su enorme proyección.

Hamza Abdelkarim se ha quedado con el dorsal '9' de la selección de los Faraones, en una prueba de su carácter competitivo pese a la juventud y de las esperanzas depositadas en su país.

El intercambio de camisetas de Raphinha con Hamza Abdelkarim tras el Brasil-Egipto / FCBWorld

En el amistoso previo al Mundial 2026 disputado contra Brasil (2-1 para la 'canarinha'), Hamza Abdelkarim arrancó como suplente y tuvo unos minutos, Tras el choque, se intercambió la camiseta con el también azulgrana Raphinha.