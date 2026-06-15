Paso adelante del blaugrana Hamza Abdelkarim

El FC Barcelona tiene varios focos de atención repartidos por el Mundial y uno de ellos apunta directamente a Hamza Abdelkarim. El delantero egipcio, de apenas 18 años, aterrizó en enero en el Barça procedente del Al Ahly en calidad de cedido y, en apenas unos meses, ha convencido al club azulgrana para apostar definitivamente por él. Su impacto fue inmediato, especialmente en el Juvenil A, donde su capacidad goleadora y su enorme potencial físico han acelerado una progresión meteórica.

La apuesta del Barça ya es firme. La entidad azulgrana ejecutó la opción de compra pactada con el Al Ahly y se ha asegurado la continuidad del delantero por 1,5 millones de euros más variables. Se trata de una operación estratégica de futuro y de una inversión de bajo riesgo para un futbolista que ha despertado mucha expectación dentro del club.

Hamza Abdelkarim celebró el así el gol marcado a la UD Las Palmas en la Copa de Campeones / RFEF

Además, Hansi Flick seguirá de cerca su evolución y no se descarta que participe en la pretemporada con el primer equipo. "Estamos planeando la pretemporada y mirando de traer caras nuevas de la Masia, algo que he hecho desde el principio. Cuando Hamza vuelva del Mundial, veremos si es una opción para nosotros", explicó el técnico alemán.

Este crecimiento también ha llamado la atención de la selección absoluta de Egipto. El seleccionador Hossam Hassan lo incluyó en la convocatoria para el Mundial después de sus actuaciones en categorías inferiores y de su rápida adaptación al Barça. Antes del torneo, Abdelkarim ya debutó con la absoluta en los amistosos de preparación y se convirtió en uno de los futbolistas más prometedores de la expedición egipcia.

Otro paso adelante

Y Hamza Abdelkarim ya puede decir que ha debutado en un Mundial. La perla egipcia del FC Barcelona saltó al césped en el minuto 75 para sustituir a Mohamed Salah, con 1-1 en el marcador y todo por decidir ante Bélgica. Una muestra de la confianza que Hossam Hassan ha depositado en un futbolista de apenas 18 años que hace unos meses competía en categorías inferiores y que ahora ya forma parte del presente y del futuro de la selección egipcia.

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Hamza Abdelkarim aprovechó los minutos de los que dispuso para dejar algunos detalles de su potencial. El delantero azulgrana entró en el tramo final del encuentro, peleó cada balón, ganó varios duelos y aportó energía al ataque egipcio en un contexto de máxima exigencia. Aunque no pudo estrenarse como goleador ni ser decisivo en los últimos metros, su debut mundialista supone un paso más en una carrera que apenas acaba de empezar.