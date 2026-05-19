Así se enteró Neymar de su convocatoria para el Mundial: fiesta, lágrimas y una promesa a Raphinha

La tarde del lunes en la casa de Neymar no fue una más. Amigos cercanos, familiares y miembros de su círculo más íntimo se reunieron para seguir en directo el anuncio de Carlo Ancelotti, que desde Río de Janeiro revelaba la lista definitiva de Brasil para la Copa del Mundo 2026.

Las cámaras del canal de YouTube del jugador captaron cada detalle: miradas fijas en la pantalla, respiraciones contenidas y un silencio que contrastaba con la música que sonaba minutos antes. Neymar, sentado en el centro del salón, apenas hablaba viviendo una situación de muchos nervios.

El momento exacto

Cuando Ancelotti pronunció su nombre, la casa explotó. Gritos, saltos, abrazos y una emoción que desbordó incluso al propio Neymar. El delantero se llevó las manos a la cara, incapaz de contener las lágrimas.

Para él, esta convocatoria no era solo un trámite deportivo: era una reivindicación personal tras años marcados por lesiones, críticas y dudas sobre su continuidad en la élite.

La videollamada con Raphinha

Minutos después, Neymar tomó el móvil y llamó a Raphinha, delantero del Barça y uno de sus grandes aliados en la selección. La conversación, grabada en vídeo, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Entre lágrimas y risas nerviosas, Neymar le dijo: "Va a salir todo bien. Vamos a ganar esto".

Raphinha respondió con la misma energía, celebrando a distancia desde Barcelona.

El reencuentro con su madre

En medio del bullicio, Neymar buscó a su madre, Nadine, que lo esperaba con los brazos abiertos. El abrazo entre ambos fue largo, silencioso y cargado de significado.

El jugador, aún con los ojos húmedos, le susurró: "Ha salido bien, mamá. Lo conseguimos".

Ese "lo conseguimos" resonó como un reconocimiento a todo lo vivido: las lesiones, las recuperaciones, las críticas, los cambios de club y la presión constante de ser uno de los símbolos del fútbol brasileño.

Su cuarto Mundial

Con esta convocatoria, Neymar se une al selecto grupo de futbolistas brasileños que han disputado cuatro Copas del Mundo, un logro reservado para leyendas como Pelé, Cafú o Djalma Santos.

Para el delantero, este Mundial llega en un momento de madurez personal y deportiva. Aunque su futuro en clubes ha sido objeto de debate, su papel en la selección sigue siendo indiscutible.

Las palabras de Neymar: un grito de alivio y ambición

Tras la celebración, el jugador atendió a los medios y dejó una reflexión que resume su estado emocional:

"Es difícil no emocionarse. Todo lo que hemos vivido… todo lo que me han visto pasar. Lograr esto, competir en otro Mundial. Es un grito de pura felicidad. Daremos la vida por traer la Copa a Brasil. Estoy muy feliz."

La convocatoria no solo confirma su presencia en el torneo: también lo sitúa como uno de los líderes emocionales del vestuario. Su reacción, su promesa a Raphinha y su conexión con la afición han reforzado su papel como figura central del proyecto de Ancelotti.