Ancelotti explica por qué convocó a Neymar Jr.

Carlo Ancelotti se mostró entusiasmado tras dar la lista de 26 jugadores con los que Brasil acudirá al Mundial 2026, en el que buscará el anhelado 'Hexa'. En su comparecencia de prensa, posterior al anuncio de los convocados, en el Museu do Amanhã en Río de Janeiro, pudo exponer los motivos que llevaron a la convocatoria de Neymar Jr.

"Estamos convencidos de lo que hemos hecho. Elegimos a Neymar no porque pensemos que vaya a ser un buen suplente, sino porque puede aportar calidad jugando un minuto, cinco, noventa, sin jugar o incluso lanzando un penalti", expuso Carletto.

"Lo elegí -prosiguió- porque estoy seguro de que aportará algo al equipo. Cuánto tiempo jugará o cuántos minutos tendrá, no lo sé. Todo dependerá de cómo funcione el equipo colectivamente sobre el campo”.

Según el técnico italiano, Neymar Jr., que está jugando regularmente con el Santos, ha logrado aquello que le exigía para poder estar en la Copa del Mundo: primero, que no se lesionara, y, segundo, que subiera su rendimiento físico. “La evaluación con él ha sido únicamente desde el punto de vista físico. En los últimos partidos ha jugado con continuidad y puede mejorar su condición de aquí al primer partido del Mundial", indicó.

Carletto también ha tenido en cuenta el factor "experiencia", que "es importante en este tipo de competición". Y ha remarcado el buen encaje que Ney puede tener en un vestuario que conoce a la perfección. "El cariño que tiene dentro del grupo y el ambiente que puede ayudar a crear pueden sacar lo mejor de él”, ha asegurado.

A diferencia de lo que ocurrió en otras Copas del Mundo, ahora Neymar es uno más; no tendrá ningún tipo de privilegios. Carletto ha destacado que: "es un jugador importante para el Mundial y tiene el mismo papel y las mismas obligaciones que los demás". "Tiene la posibilidad de jugar, de quedarse en el banquillo… tiene la misma responsabilidad. Es un futbolista con experiencia", ha agregado.

Jugará de falso '9'

Neymar Jr. ya no tiene físico para hacer las arrancadas que caracterizaron su juego en su surgimiento en el Santos y, después, en su madurez futbolística en el Barça y el PSG. Ahora es otro jugador, mermado por las lesiones. Por eso, Ancelotti lo colocará muy cerca de la portería contraria. "Jugará como un delantero más centrado", dijo el italiano.

"Jugará si merece jugar. El campo lo dirá. Tengo una idea del equipo que puede ser titular, pero tenemos que verlo en los entrenamientos y comprobar el estado físico de los jugadores. Es importante no poner toda la expectativa sobre una sola persona. Todos tienen que ayudar con sus cualidades pensando en un único objetivo: ayudar a la selección a ganar el Mundial. Quiero jugadores que ayuden a la selección a ganar partidos", concluyó Carletto.