Brasil arrolla 6-2 a Panamá en el penúltimo ensayo antes del Mundial

La selección de Brasil se desató con su equipo B y arrolló 6-2 este domingo a Panamá, un rival que solo resistió durante la primera mitad en un mítico estadio Maracaná. Vinícius Júnior fue el gran protagonista de la noche con un gol y una asistencia en el último amistoso de la Canarinha antes de poner rumbo definitivo a la Copa del Mundo 2026. El combinado centroamericano, que disputará la segunda cita mundialista de su historia, plantó cara al inicio pero terminó sucumbiendo ante el vendaval ofensivo de los dirigidos por Carlo Ancelotti.

BRASIL - PANAMA AMISTOSO BRA 6 2 PAN Alineaciones Brasil Alisson (Ederson, m.46); Wesley (Ibáñez, m.46), Bremer (m.46 Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro (m.46 Douglas Santos); Casemiro (m.46 Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos, m.46); Matheus Cunha (m.46 Lucas Paquetá), Raphinha (Igor Thiago, m.46), Vinícius Júnior (Endrick, m.46) y Luiz Henrique (m.46 Rayan). Seleccionador: Carlo Ancelotti. Panamá Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo (Iván Anderson, m.85), Fidel Escobar (Jiovany Ramos m.65), José Córdoba (Edgardo Fariña, m.65), Andrés Andrade (Roderick Miller, m.65), César Blackman (Kadir Barría, m.66); Carlos Harvey (Victor Griffith, m.85), Yoel Bárcenas (Eric Davis, m.68); José Luis Rodríguez (Tomás Rodríguez, m.65), Ismael Díaz (Cristian Martínez, m.46) y Cecilio Waterman (José Fajardo, m.46). Seleccionador: Thomas Christiansen.

Una fiesta en la grada y efectividad tempranera

Los momentos previos al inicio del encuentro fueron una auténtica fiesta en Río de Janeiro. Los más de 70.000 espectadores del Maracaná hicieron la ola y cantaron "¡Olé, Olé, Olé, Olá, Hexa, Hexa!" junto al himno nacional a todo pulmón. Al mismo tiempo, un espectacular tifo con el escudo de la selección, el trofeo de la Copa del Mundo y la frase "Saca pecho" coloreaba las gradas.

Los jugadores locales retribuyeron ese cariño en el primer minuto de juego. Panamá empezó con una línea de cinco defensas en mitad de su propio campo, un planteamiento atrevido para una Canarinha que siempre busca metros por delante. En ese escenario, Casemiro robó un balón clave y Vinícius se fue como un rayo hacia el área para sacar un disparo inapelable ante Orlando Mosquera. Se firmaba así un inicio idílico para el conjunto brasileño.

El desparpajo panameño congela el Maracaná

Lo que no esperaban los hombres de Ancelotti era el desparpajo de José Luis Rodríguez. El extremo del FC Juárez se movió con total libertad en la zona de tres cuartos, casi siempre sin marca. El premio para los visitantes llegó tras una falta de Bruno Guimarães sobre Bárcenas cerca del área grande. Amir Murillo golpeó al palo de la barrera y el balón rebotó en Matheus Cunha, despistando por completo a un Alisson que se mostró algo lento en la reacción.

El empate transitorio dejó fríos a todos los brasileños, tanto a los futbolistas en el césped como a la afición en la grada. Los dirigidos por Thomas Christiansen no se conformaron y soltaban algún aviso peligroso de vez en cuando, obligando a Alisson a estirarse tras los remates de Ismael Díaz y Cecilio Waterman.

La conexión madridista y el factor VAR

A Brasil siempre le quedaba el desequilibrio de Vinícius. El delantero del Real Madrid endulzó una primera parte discreta a base de insistencia. El extremo lo intentó en repetidas ocasiones hasta que por fin recortó a dos rivales y puso un centro preciso al corazón del área que cabeceó Casemiro al fondo de la red. Aunque el linier levantó el banderín en primera instancia, el tacón de Córdoba evitó el fuera de juego y el VAR terminó validando el gol para el alivio de la grada antes del descanso.

Revolución táctica y vendaval de goles

En la reanudación, Ancelotti revolucionó por completo el once inicial y solo mantuvo sobre el terreno de juego a Léo Pereira. Diez cambios de una tacada dieron paso a una nueva delantera formada por Lucas Paquetá, Igor Thiago, Endrick y Rayan. Los nuevos futbolistas salieron al campo con más soltura y una chispa diferente que despejó todas las dudas en apenas diez minutos.

Primero, un error clamoroso de Mosquera le dejó la portería completamente vacía a Rayan para que marcara su primer gol con la selección absoluta. Siete minutos después, Lucas Paquetá definió con clase una gran jugada colectiva, y solo tres minutos más tarde, Igor Thiago transformó con solvencia un penalti que él mismo había provocado.

La guinda del pastel la puso Danilo Santos con una auténtica maravilla técnica, tras dominar el balón con el muslo, sentar a su marcador y finalizar con maestría. Ya en el tramo final y con todo decidido, Carlos Harvey decoró el resultado para Panamá con un zambombazo desesperado que significó el segundo tanto de su equipo.

Noticias relacionadas

Próximos compromisos en la agenda

El próximo test para Brasil será ante Egipto, el 6 de junio en la ciudad de Cleveland, donde buscará pulir los últimos detalles tácticos. Por su parte, tres días antes, Panamá intentará olvidar esta dura derrota en el Maracaná cuando se enfrente ante su público contra la selección de República Dominicana.