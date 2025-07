Márquez desvela el gran error de su carrera y se acuerda de Rossi

Marc Márquez cumplió 200º Grandes Premios en MotoGP el pasado fin de semana en Alemania. Ducati le sorprendió con un pastel y él lo celebró como mejor sabe, en la pista, firmando otra actuación histórica en su circuito talismán de Sachsenring. El '93' lideró todas las sesiones y se llevo un nuevo doblete en el sprint y la carrera del domingo. Además, tuvo tiempo para mantener una reveladora conversación con Izaskun Ruiz, en DAZN, repasando los grandes momentos de su trayectoria.

Marc habló de sus errores y aprendizajes, de su forma de entender la competición, de sus compañeros, de su 'etena' rivalidad con Valentino Rossi y de su fatídica caída en Jerez en 2020, que marcó un punto de inflexión en su carrera y estuvo a punto de retirarle. También, cómo no, analizó su gran momento de forma y el éxito de su apuesta por Ducati.

El Márquez actual, a sus 32 años, todavía se reconoce que aquel joven veinteañero que debutó en MotoGP en 2013: “Me sigo reconociendo en las ganas y la pasión que arrastro desde que empecé”, dice. Aquel debut, con Dani Pedrosa al frente del box del Repsol Honda y Valentino Rossi liderando el Mundial, le marcó profundamente: “Es la primera vez que estás conviviendo con tus ídolos”.

Desde entonces, el piloto de Cervera ha conseguido mantenerse en la élite del motociclismo mundial, adaptándose siempre a todas las circunstancias y sorteando todos los obstáculos. El paso del tiempo no ha alterado su estilo directo ni su carácter competitivo. “Siempre he intentado decir lo que pienso, pero con educación y si alguna vez me han faltado al respeto, era alguien que no me tenía que aportar nada”, considera.

“Cuando llegas con 20 años es fácil que todas esas declaraciones (de rivales) te puedan afectar, y no me afectaron. Ni en el carácter ni en la manera de pilotar. Tienes que coger lo bueno y lo malo de los rivales. Que me digan cosas malas me motiva”, asegura.

De Dani Pedrosa "fue del que más aprendí, porque era compañero de equipo. Dani es el que más me ha enseñado de cómo se pilota una MotoGP. Intentaba pilotar como él, pero con más fuerza y un poco más agresivo", recuerda.

Amor y odio con Valentino

Con el tiempo, Marc pasó de coleccionar las motos en miniatura de Rossi , que mostraba orgulloso en el salón de su casa de Cervera, a fotos amables junto a su ídolo, que le llegó a definir como su 'heredero' natural. Sin embargo, con el tiempo la relación se convirtió en una gran rivalidad, con graves encontronazos en pista y fuera de ella.

El escándalo del 'Sepangate', cuando 'il dottore' perdió los nervios y la que hubiera sido su décima corona mundial, acabó marcando para siempre su enemistad. Rossi, que fue severamente sancionado por su famosa 'patada' a Marc en el GP de Malasia y no pudo remontar en Valencia, no le perdonará jamás al piloto de Cervera ese episodio. Le culpa de ayudar a Lorenzo a ganar aquel Mundial. En el GP de San Marino 2018, Valentino le negó un apretón de manos a Marc en la rueda de prensa.

A partir de ese momento, Márquez borró de su cabeza al astro italiano y no tiene ningún interés en solucionar sus diferencias con Valentino:. "Cuando una cosa no depende solo de uno, no puedes decir, pero no tengo interés, no”, afirma, alejando cualquier posibilidad de reconciliación.

Eso sí, Marc acecha a Rossi en las estadísticas: Tras su victoria en Alemania, está a 20 victorias del récord del italiano (89), mientras que, salvo sporpresa, tiene más fácil igualar este mismo año sus nueve títulos (siete en la clase reina): “Durante toda mi carrera deportiva nunca me he fijado un número de victorias. No sabía yo cuántas victorias tenía Agostini ni cuántas tenía Valentino. Llegar a 89 lo veo difícil. Llegar a siete mundiales de MotoGP lo veo más fácil”, advierte.

De todas sus victorias, destaca dos: La primera que consiguió en su carrera deportiva en la categoría reina en 2013 , en Austin y en su segunda carrera en MotoGP, con solo 20 años y 63 días. Y también la primera victoria conseguida este año con Ducati, en Tailandia, compartiendo podio con su hermano Alex.

Precisamente esta relación ocupa un lugar central en la entrevista: “La familia va por delante de una competición, va por delante de todo”, sentencia Marc. Una declaración de principios que no impide que en pista haya competitividad máxima: “He hablado con Alex y le he dicho, ‘si nos tenemos que pasar, nos pasamos. Y si nos caemos, caemos juntos’. Somos hermanos y vamos a seguir y la semana que viene habrá otra carrera”, explica.

Entre las reflexiones más personales de Márquez está el momento que él mismo califica como su mayor equivocación, intentar regresar a competir en 2020. “Volver a Jerez, después de la caída (en la que se rompió el húmero del brazo derecho) y de la operación, fue el mayor error de mi carrera deportiva. Si no hubiera regresado precipitadamente, me habría recuperado, habría estado en cabestrillo cuatro o cinco meses, pero al final la lesión se prolongó tres años y me ha dejado unas secuelas que hoy en día aún arrastro”, lamenta.

Marc cree que nunca volverá a ser el de 2019, antes de la lesión, pero lo cierto es que sus números y su dominio abrumador en la presente temporada recuerdan mucho a su mejor versión. Ha sabido 'reinventarse' y MotoGP lo celebra.