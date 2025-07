¡Maverick Viñales ya tiene sustituto para Brno!

El expiloto de MotoGP volverá a participar en un Gran Premio este fin de semana para ocupar el lugar de Maverick Viñales. Pol Espargaró hará su primera participación en la temporada 2025. El número '12' del Red Bull KTM Tech3 sufrió un 'high side' el pasado sábado mientras se celebraba la Q2 del Gran Premio de Alemania. Viñales fue declarado 'no apto' para el resto del fin de semana en Sachsenring y tras la operación también se confirmó su ausencia en el Gran Premio de la República Checa.

La lesión de Viñales

Maverick ya se encuentra en proceso de recuperación, después de ser intervenido en Italia durante el domingo por la mañana. El piloto catalán sufrió una luxación en el hombro izquierdo. Más tarde, fue trasladado a un hospital cercano para completar más pruebas y determinar si había fracturas. El doctor Ángel Charte confirmó que el piloto español tenía una fractura, concretamente del troquíter del hombro izquierdo, con afectación del ligamento supraespinoso.

Primera carrera para Espargaró

A falta de dos días para iniciar el último Gran Premio antes del parón de verano, el equipo ha anunciado que Viñales será sustituido por Pol Espargaró. "Obviamente, nunca es una buena noticia participar en un Gran Premio porque tienes que reemplazar a un piloto lesionado. Así que, antes que nada, quiero desearle una pronta recuperación a Maverick" explicó el piloto probador de KTM.

"Intentaré dar lo mejor de mí este fin de semana, ayudando también lo máximo posible a mis compañeros de equipo y a los técnicos. Hace mucho que no venimos a Brno, que es un circuito fantástico. La última vez que corrimos aquí me sentí genial, en mi mejor etapa con KTM, así que veremos cómo está ahora con la nueva superficie. No tengo ninguna expectativa más allá de disfrutar del fin de semana y aprovechar estos días para nuestro proyecto" las palabras de Espargaró fueron recogidas por 'MotoGP.com'. Pol compartirá este fin de semana el box junto a Enea Bastianini, quién también fue baja en el Gran Premio de Alemania por apendicitis.