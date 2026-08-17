El dilema de Aprilia: ¿Habrá un nuevo Martín/Bagnaia 2024?

El Mundial de MotoGP, superado el ecuador del campeonato, se ha convertido en el más ajustado de la historia moderna de la categoría. Jorge Martín, contra pronóstico tras un 2025 gris con Aprilia, se encuentra en lo más alto de la clasificación general, seguido por su compañero Marco Bezzecchi y con AI Ogura, piloto del equipo satélite de Aprilia, en la tercera posición. Entre los tres, apenas 37 puntos, o lo que es lo mismo, un Gran Premio.

A eso hay que sumar la sexta posición del cuarto piloto de la marca, Raúl Fernández, por lo que el panorama para Aprilia no podría ser mejor. La casa de Noale, desde el principio de curso, ha apostado por dejar luchar a sus pilotos instaurado lo que Massimo Rivola denominó 'black rules', luchar con tu compañero sí, siempre que fuera con respeto, pero no contaba con que después de 12 Grandes Premios tendría que controlar no a dos, sino a cuatro pilotos.

Aprilia cuenta con cuatro ases en la manga y, con mucho campeonato por delante, la filosofía sigue siendo la de dejar hacer. "Tener cuatro opciones es mejor que dos. El campeonato aún es largo, pero hay más alegría que nerviosismo. Nos importa muchísimo el Campeonato de Constructores, y sería increíble poder darle a Aprilia ese reconocimiento por su trabajo", reconocía Massimo Rivola, jefe de Aprilia, tras Silverstone. "El objetivo final sería poder llevarnos un poco de todo, pero no se puede tener todo en la vida", matizaba en referencia a la imposibilidad de que todos ellos se hagan con el título.

De llegar al final de campeonato con todos ellos con opciones, Aprilia quizás deberá tomar una decisión. Empujar a uno de sus pilotos o dejar hacer como hiciera Ducati con Pramac en 2024. Una decisión que, por otra parte le costó el campeonato para el equipo de fábrica en favor del satélite.

Jorge Martín, en su etapa en el Pramac / ADI WEDA / EFE

Esa temporada, Jorge Martín, con la Ducati del Pramac, peleaba por el título con Pecco Bagnaia, ya piloto del equipo oficial. Entre ambos había una bonita amistad pero también ganas de colgarse la corona así que la fábrica de Borgo Panigale optó por no entrometerse en la batalla. A la última cita del campeonato, el GP Solidario de Barcelona que sustituyó de emergencia a Valencia tras los destrozos provocados por la DANA, el madrileño llegaba líder con 24 puntos respecto al italiano. Con 37 puntos en juego todo podía pasar pero no hubo sorpresa y aunque Pecco ganó tanto la sprint como el GP, Jorge, conservando con dos terceros puestos, se alzó con el título.

Repetición de la jugada

La temporada siguiente, Martín ya era piloto de Aprilia y el Pramac pasaba de ser equipo satélite de Ducati a Yamaha. En 2026, la película podría repetirse con Aprilia y el TrackHouse, pero con ingredientes extra, ya que como entonces, Jorge Martín cambiará de equipo al final de temporada para liderar precisamente el proyecto de Yamaha.

El periodista especializado Mat Oxley considera que la fábrica italiana no puede permitirse una situación parecida a la de Ducati con el Pramac. “Siempre me sorprendió un poco hace un par de años. ¿Recuerdas cuando Bagnaia y Martin luchaban por el campeonato en 2024?", explica en declaraciones que recoge 'Motogpnews'.

"Sé que todos los equipos quieren ganar, pero me sorprendió mucho lo dura que se volvió la lucha entre ellos, porque fue algo extraño", recuerda Oxley, quien plantea una gran diferencia entre la situación de 2024 y la actual. "No creo que Aprilia vaya a ser así. Tengo la sensación de que no serán así, y tampoco creo que puedan permitirse serlo, porque en 2024 Ducati no tenía realmente ningún rival. En cambio, para Aprilia, Ducati está lejos de estar fuera de la lucha", apunta.

Clasificación Mundial / @MotoGP

Ahora mismo, tras el Gran Premio de Gran Bretaña, Marc Márquez marcha cuarto, a 40 puntos de Martín, lo que supone una renta de menos de dos carreras, pero además, Fabio Di Giannantonio es quinto a solo 41 unidades del líder.

Oxley recuerda que Silverstone era un trazado "hecho a medida para Aprilia. Han ganado tres de las últimas cuatro carreras allí, en 2023, 2025 y este año", pero apunta que "a medida que avanza la temporada, creo que en la mayoría de los circuitos que quedan por disputar las motos estarán más igualadas de lo que lo estaban en Silverstone, por ejemplo".

Por delante quedan 20 Grandes Premios, empezando por el GP de Aragón que se disputará el fin de semana del 28 al 30 de agosto.