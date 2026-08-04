La batalla está servida: el Mundial de MotoGP más ajustado de la era moderna

El Gran Premio de Gran Bretaña que se disputa este fin de semana en Silverstone marca el inicio de la segunda mitad del campeonato 2026. Un tramo al que la general llega más que ajustada, con los cinco primeros del campeonato en apenas 24 puntos.

A tierras británicas llega Jorge Martín como líder inesperado del Mundial con 208 puntos conseguidos gracias a su regularidad. A su casillero solo se le puede sumar una victoria de domingo, conseguida en el Gran Premio de Francia, donde hizo doblete ganando también la sprint del sábado. Además atesora tres segundos y un tercero y tan solo dos abandonos. Estuvo fuera del GP de Catalunya y se fue al suelo en los primeros compases de Hungría.

Por detrás de Martín en la tabla aparece un no menos sorprendente Ai Ogura. El piloto japonés, tras su temporada de debut, ha conseguido sacar todo el partido a su Aprilia y sin hacer ruido ha escalado posiciones hasta salir de Sachsenring como segundo del Mundial, a 14 puntos del primero y a cuatro del siguiente que ya es Marc Márquez. Marco Bezzecchi, que acumula varios ceros consecutivos, y Fabio Di Gianantonio cierran este Top-5 en el que la distancia entre el primero y el quinto es de solo 24 puntos.

Un margen escaso que no se ha dado nunca en la era moderna de MotoGP, desde que se adoptara esta nueva denominación en 2002, transcurridos 11 Grandes Premios. Para acercarse a números similares hay que remontarse a la temporada 2020, aquella que estuvo marcada por la covid y que ganó Joan Mir. Por entonces, tras 11 citas, la diferencia entre los cinco primeros era de 28 puntos. Más allá, lo más cercano era 2017, cuando la diferencia era de 25 puntos.

La sprint entra en juego

Estos dos precedentes tuvieron lugar antes de la entrada en vigor de la carrera sprint que reparte un plus de puntos cada fin de semana. Este formato se implantó en la campaña 2023.

Ese curso, después de 11 Grandes Premios la diferencia entre el primero y el quinto era de 106 puntos. Pecco Bagnaia lideraba el campeonato con 260 unidades, seguido de Jorge Martín, con 210, Marco Bezzecchi, con 189 y Brad Binder con 166. Cerraba el Top-5 Aleix Espargaró, con 154 puntos.

El Mundial más ajustado del MotoGP / Marc Creus

Al final de la temporada, Bagnaia se llevó el título mundial con un total de 467 puntos en su casillero. Martín fue subcampeón con 428. Los mismos dos protagonistas se jugaron el campeonato en 2024. El madrileño construyó su éxito en los sábados y sumó 508 puntos para superar al italiano en el último gran premio del curso, el Solidarity que se celebró de emergencia en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Aún así, tras 11 GP, Pecco lideraba la tabla, aunque con solo cinco puntos de margen respecto a Martín. Tras ellos se situaban Bastianini, Marc Márquez y Maverick Viñales, con una diferencia de 136 puntos entre el primero y el quinto.

Ya consolidado el formato sprint, la temporada 2025 fue mucho menos ajustada con un claro dominador, Marc Márquez, y un sólido segundo, Àlex Márquez. El mayor de los hermanos, después de 11 GP sumaba ya 344 puntos, por los 261 de Àlex. Había 83 puntos entre ambos, pero la diferencia con el resto era mucho mayor: 205 puntos entre Marc y Franco Morbidelli que, con 139 puntos, ocupa el quinto puesto. Pecco marchaba tercero y Fabio DiGiannantonio cuarto. En Japón, con cinco pruebas todavía por disputarse, Marc Márquez sellaba matemáticamente el título, su primero y hasta el momento único, con el Ducati de fábrica. Sumaba 545 puntos aunque tras una grave caída en Indonesia ya no pudo sumar más y no reapareció hasta el mundial 2026.

Marc Márquez abraza, tras la conquista de su noveno título, en Japón, el nuevo trofeo de MotoGP. / ALEJANDRO CERESUELA

Con los números en la mano, desde la entrada en vigor de la sprint en 2023, el margen entre primero y quinto nunca había sido ajustado, aunque en solo una ocasión el que lideraba la tabla en este momento del campeonato no se llevó el título: Pecco Bagnaia no consiguió revalidar su corona en 2024, pese a liderar tras 11 pruebas. Sí se llevó el de 2023, así como Marc firmó el de 2025.