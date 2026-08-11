Martín, Bezzecchi, Ogura, Fernández: el cuarteto ganador de Aprilia

La temporada 2026 de MotoGP ha alcanzado ya un total de 12 Grandes Premios en los que ha habido un dominador claro: Aprilia. La escudería de Noale ha tomado el testigo de la todopoderosa Ducati y se ha revelado como el gran rival a batir. Lo demuestran no solo los números, sino también las sensaciones, además de un equipo solvente con cuatro bazas importantes, capaz de tomar la alternativa cuando es necesario: las dos motos del equipo de fábrica y las dos del TrackHouse.

El liderazgo de Aprilia en 2026 no se ha limitado a sus dos pilotos del equipo oficial, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, sino que se ha apoyado también en sus dos fichas del equipo satélite, Raúl Fernández y Ai Ogura. Todos ellos han conseguido ya algo de lo que pocos pueden presumir, firmar una victoria de domingo, convirtiendo a Aprilia como el único equipo de la parrilla capaz de hacer ganar a todos sus pilotos en una misma temporada.

Marco Bezzecchi abrió la cuenta con un inicio fulgurante de curso y tres victorias consecutivas, en el Gran Premio de Tailandia, Gran Premio de Brasil, Gran Premio de Estados Unidos; y una más en el Gran Premio de Italia. Después fue turno para Jorge Martín, que tras un 2025 para olvidar se iba acercando a ese primer escalón hasta conseguirlo en el Gran Premio de Francia.

Carrera a carrera, el equipo satélite fue tomando posiciones, demostrando ser tan competitivo como su hermano mayor y las victorias también llegaron. Primero con Ai como protagonista, imponiéndose en el Gran Premio de Países Bajos y después con Raúl Fernández, ganando en Silverstone tras el parón estival. Cuatro de cuatro para Aprilia que no puede ocultar la satisfacción tras cada Gran Premio.

Podio del Gran Premio de Gran Bretaña / AFP7 vía Europa Press

Para el último de los campeones de Aprilia, Raúl Fernández, la clave del éxito es precisamente la competitivad entre sus cuatro fichas. "La moto está funcionando muy bien. Pero hay un punto en el que cuando todos los pilotos empiezan a ser competitivos y dar pasitos adelante, tu sin querer lo das también porque no quieres quedarte atrás", explicó a DAZN tras ganar en Silverstone.

"A parte de tener buena moto creo que el nivel dentro de la fábrica y del equipo ha subido tanto porque los pilotos no nos queremos quedar atrás y ser la última moto. Creo que ahí ha estado el compromiso, además de que la moto ha sido muy competitiva", insistió al respecto.

Disfrutar del momento

En el sno de la escudería, por el momento, han optado por evitar las órdenes de equipo, dejar libertad para luchar a sus pilotos y esperar acontecimientos. Una táctica que les está dando resultados. "Obviamente, tener cuatro opciones es mejor que dos. El campeonato aún es largo, pero hay más alegría que nerviosismo. Nos importa muchísimo el Campeonato de Constructores, y sería increíble poder darle a Aprilia ese reconocimiento por su trabajo. Creo que sería una gran recompensa", reconocía Massimo Rivola, jefe de Aprilia, después de un fin de semana en el que sus pilotos coparon las tres primeras posiciones tanto en la clasificación, como en la sprint y la carrera.

Bezzecchi recibe las felicitaciones del equipo / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

“Está claro que los pilotos marcan la diferencia. Sabemos que tenemos cuatro pilotos muy fuertes", aseguró, satisfecho "de lo que estamos logrando juntos. El objetivo final sería poder llevarnos un poco de todo, pero no se puede tener todo en la vida". Consciente de que Ducati dará un paso al frente en algún momento, de momento, quieren disfrutar del éxito.

Con cuatro motos, Aprilia domina el Mundial de Constructores con un total de 367 puntos por los 338 que suma Ducati con seis pilotos en pista. También dominan el campeonato por equipos, con 449 unidades para Aprilia Racing y 387 para el TrackHouse.