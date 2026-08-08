Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP 2026 hoy tras la sprint del GP de Gran Bretaña

Jorge Martín salió todavía más líder del Mundial de MotoGP tras la Sprint del GP de Gran Bretaña. El español completó un sábado perfecto en Silverstone: consiguió la pole position, estableció un nuevo récord del circuito y dominó la carrera corta de principio a fin. Los 12 puntos conseguidos en Silverstone lo ponen en 220, con 17 de ventaja sobre Ai Ogura, por ahora segundo en la clasificación.

El piloto de Aprilia no dio ninguna opción a sus rivales durante las diez vueltas que duró la prueba corta. Ogura trató de seguir su ritmo, pero tuvo que conformarse con la segunda posición, mientras que Marco Bezzecchi remontó hasta el tercer puesto para completar un brillante triplete de motos Aprilia en el podio. No había duda de que iban a ser las más rápidas del fin de semana.

Jorge Martín (Aprilia), durante el Gran Premio / FILIP SINGER / EFE

La otra cara de la moneda fue Marc Márquez. El piloto de Ducati arrancó sexto, consiguió avanzar hasta la cuarta posición, pero comenzó a sufrir graves problemas de agarre en el neumático trasero y fue perdiendo posiciones vuelta tras vuelta hasta terminar noveno. Solo pudo sumar un punto y aunque esta vez no hubo caída, el golpe para sus aspiraciones al título fue importante. Cierra el sábado tras ceder 11 puntos respecto a Martín y perder la tercera posición del Mundial.

Martín lidera ahora el Mundial con 220 puntos, seguido por Ogura con 203, Bezzecchi con 193, Marc Márquez con 191 y Fabio Di Giannantonio con 189. Los cinco primeros continúan separados por solo 31 puntos antes de la carrera larga del domingo.

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Así está la clasificación del Mundial de MotoGP 2026

Jorge Martin – Aprilia Racing – 220 pts () Ai Ogura – Trackhouse MotoGP Team – 203 pts (-17) Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 193 pts (-27) Marc Marquez – Ducati Lenovo Team – 191 pts (-29) Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 189 pts (-31) Raul Fernandez – Trackhouse MotoGP Team – 159 pts (-61) Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – 152 pts (-68) Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – 143 pts (-77) Alex Marquez – Gresini Racing MotoGP – 93 pts (-127) Luca Marini – Honda HRC Castrol – 79 pts (-141) Fermin Aldeguer – Gresini Racing MotoGP – 76 pts (-144) Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 – 76 pts (-144) Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – 64 pts (-156) Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP – 55 pts (-165) Diogo Moreira – Honda LCR – 48 pts (-172) Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 48 pts (-172) Johann Zarco – Honda LCR – 34 pts (-186) Joan Mir – Honda HRC Castrol – 29 pts (-191) Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP – 21 pts (-199) Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 19 pts (-201) Toprak Razgatlioglu – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 12 pts (-208) Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 – 10 pts (-210) Iker Lecuona – Gresini Racing MotoGP – 9 pts (-211) Augusto Fernandez – Yamaha Factory Racing – 5 pts (-215)

En SPORT te actualizamos la clasificación del Mundial de MotoGP tras cada carrera, con especial atención al desarrollo de los pilotos españoles de la categoría.