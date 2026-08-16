Silverstone marca el primer punto de inflexión en la temporada de MotoGP

El Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, el primero después del parón estival, puede haber marcado un nuevo punto de inflexión en la temporada. Aprilia mostró una vez más su hegemonía en este 2026 y copó las tres primeras posiciones tanto en la clasificación, como en la sprint y la carrera.

Jorge Martín, con su victoria del sábado en la sprint y su segundo puesto del domingo, salió además reforzado como líder del mundial. Con los 32 puntos conseguidos en Silverstone, el madrileño se consolidó al frente de la tabla con 240 puntos, 31 más que el segundo, que vuelve a ser su compañero Marco Bezzecchi.

Después de un parón forzado por su grave caída en Alemania, el italiano regresó con dudas sobre su estado físico pero despejó cualquier incógnita con una más que meritoria actuación, tercero en la sprint y en el GP del domingo. En total, 23 puntos que lo devolvieron a la segunda plaza del podio, desplazando a Ai Ogura.

El madrileño, que expresó sus dudas en la previa del GP sobre poder continuar manteniendo el liderato mucho tiempo, confesó después, tras ganar en la sprint, que se sentía un "un poquito más líder que el jueves". Después de la carrera del domingo, su posición al frente de la general no hizo sino consolidarse, alcanzando la máxima diferencia entre el primero y el resto de toda la temporada.

En el que hasta ahora es el mundial más ajustado de la era moderna, Jorge Martín ha conseguido dar un golpe sobre la mesa y establecer ya una diferencia que, si bien no es insalvable, empieza a ser ya considerable. La cifra, 31 puntos respecto al segundo, toma una mayor dimensión si se tiene en cuenta que en lo que va de curso, la máxima renta del líder respecto al segundo clasificado había sido de 20 puntos.

Fue tras el Gran Premio de Hungría, con Marco Bezzecchi en el primer puesto de la tabla. El italiano atesoraba entonces 180 puntos, por los 120 de Martín, que ocupaba el segundo escalón, todo, después de que ambos acabaron por el suelo en Hungaroring, tras un error del español en la salida. Después de esa caída, el de Rímini acumuló tres ceros consecutivos más, lo que le costó su condición de líder, cayendo incluso hasta la cuarta plaza, tras el Gran Premio de Alemania.

De menos a más

Por contra, Martín empezaba a subir enteros y tras el Gran Premio de Assen ya se acomodaba en la primera posición con una renta de siete puntos respecto a su compañero, que era segundo. Era una de las ventajas más cortas del curso, después del breve liderato de Pedro Acosta, que salió de la cita inaugural con una renta de siete puntos; la de Bezzecchi tras Austin (+4), y la del italiano tras Francia (+1).

Después de Sachsenring, las diferencias de Martín sobre su inmediato perseguidor aumentaban hasta los 14 puntos, esta vez sobre Ai Ogura, que se situaba segundo. Tras el parón, las diferencias han aumentado, hasta alcanzar los máximos del curso y Jorge Martín se siente fuerte físicamente para seguir defendiendo ese puesto.

Jorge Martín celebra su victoria en la sprint de Silverstone / TIM KEETON / EFE

El madrileño ha ido de menos a más y parece haber encontrado ese punto de ritmo y buenas sensaciones que le faltó el curso pasado en su debut con Aprilia. La mejora ha venido acompañada de un cambio de mentalidad, que se ha revelado acertado. "Ahora no me concentro en el resultado, sino en ser un mejor atleta y un mejor Jorge. Como consecuencia, estamos haciendo las cosas bien y voy a la cabeza", sentenciaba tras Silverstone.

Noticias relacionadas

Por delante tiene 10 Grandes Premios para intentar mantener su reinado en busca de su segundo título mundial tras el conseguido en 2024. Ese curso, después de 12 citas disputadas, la diferencia con el segundo, Pecco Bagnaia, era de 23 puntos. Acabó llevándose el título en Barcelona, en el último GP, con un margen de solo 10.