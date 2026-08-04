Jorge Martín avisa tras el parón: "He podido descansar, pero también entrenar mucho"

Se acabó el descanso. La parrilla de MotoGP aterriza este fin de semana en Silverstone (Gran Bretaña) para enfrentarse a la primera cita tras el parón veraniego y el reto para los pilotos de la parte alta de la tabla es mayúsculo. El campeonato se encuentra más apretado que nunca, y Jorge Martín, el líder de la tabla, espera recuperar la buena inercia del principio de temporada para mantener el liderato ante rivales como Ai Ogura, Marc Márquez o su propio compañero de box, Marco Bezzecchi.

A estas alturas, la diferencia de puntos entre el primer clasificado y el quinto es de 24, siendo este el mundial más apretado en años. 'Martinator' es ahora el piloto que comanda la tabla en la general del mundial, con 208 puntos y 14 por encima de un estelar Ai Ogura, que está aprovechando los errores de los pilotos en la parte delantera, como es el caso de 'Bezz', quien fue líder durante gran parte de las citas pero que ha sumado un total de 0 puntos en las últimas cuatro citas.

Al japonés le pisa los talones Marc Márquez, quien ya se encuentra a 18 puntos del '89' y que, además, aún tiene que aterrizar en circuitos que se le dan especialmente bien, como Motorland (Aragón) o Phillip Island (Australia), entre otros. 'Bezz', por su parte, está a 22, con Fabio Di Giannantonio cerrando el 'Top 5' a 24.

Jorge Martín vuelve a la acción en Silverstone / Aprilia Racing

En el caso de Martín, el objetivo no es otro que continuar liderando la tabla. Durante las vacaciones, ha seguido entrenando y ejercitándose con el objetivo de mantener su mejor forma física. "Han sido unas vacaciones de verano muy positivas. He podido descansar, pero también entrenar mucho y completar un reto ciclista junto a mis amigos, algo con lo que llevaba mucho tiempo soñando", comienza diciendo el madrileño en un comunicado compartido por Aprilia.

"Estoy deseando volver a la pista con mi Aprilia y volver a trabajar con mi equipo. Tenemos por delante una segunda mitad de temporada emocionante, en la que nos esforzaremos al cien por cien. Ahora nos dirigimos a Silverstone, un circuito que me gusta mucho y del que guardo recuerdos inolvidables. Espero poder dar una gran alegría a nuestros aficionados", terminaba diciendo.

Bezzecchi, a la espera del 'fit'

Más duro ha sido este parón para 'Bezz', aún recuperándose de la lesión que sufrió durante la 'qualy' de Alemania, en la que se rompió la clavícula. Pasó por el quirófano y, pese a que ya volvió a entrenar, deberá recibir el 'apto' de los medicos del campeonato.

"Estoy contento de volver, pero primero tendré que someterme al reconocimiento médico para que me declaren apto para correr. Han sido unas vacaciones de verano bastante diferentes de lo que me había imaginado, pero estoy realmente feliz de volver a las carreras y estoy deseando subirme a mi RS-GP26", comenzaba diciendo.

Marco Bezzecchi aún se recupera de su lesión y posterior operación de clavícula / Aprilia Racing

"Espero poder mantenerme en forma. Sé que todavía no estoy al 100 %, pero tengo muchas ganas de volver a la acción", terminaba diciendo el italiano, que ya a principios de temporada renovó con Aprilia. No como el madrileño, que afronta las últimas once carreras con la fábrica de Noale antes de emprender el vuelo a Yamaha.