FÓRMULA 1
Así está la parrilla de Fórmula 1 para 2027: Once volantes por confirmar
La F1 ha vuelto a escena en Zandvoort con los anuncios de las renovaciones de Verstappen con Red Bull y Sainz y Albon con Williams, pero todavía quedan 11 de los 22 asientos sin dueño para 2027
La que prometía ser una intensa ‘silly season’ en la Fórmula 1 para 2027 está resultando bastante descafeinada. Al menos en lo que respecta a los cuatro ‘grandes’ y a algunos de los grandes nombres de la parrilla.
Esta semana el ‘gran circo’ vuelve a la acción en Zandvoort después del parón veraniego y de momento ya van tres anuncios oficiales: Williams ha cerrado las renovaciones de Alex Albon y Carlos Sainz y Max Verstappen ha extendido su contrato con Red Bull hasta 2030.
En cuanto al resto de la parrilla, todavía quedan muchas dudas y a 20 de agosto solo 11 de los 22 asientos tienen dueño asegurado.
El futuro de Fernando Alonso parece encaminado a seguir al menos un año más en Aston Martin, a falta del anuncio. También se da por segura la continuidad de Lewis Hamilton y George Russell, pero sin que sus respectivos equipos, Ferrari y Mercedes, se hayan pronunciado aún oficialmente.
El resto de volantes por asignar están menos claros, teniendo en cuenta la presión de los jóvenes talentos de Fórmula 2 y los problemas de algunos pilotos con sus actuales equipos, en especial Esteban Ocon y Haas.
Isack Hadjar dio el salto al primer equipo de Red Bull en 2026 y se ha ganado a pulso la continuidad al lado de Max, pero el convulso estilo Red Bull con sus pilotos nunca ofrece garantías. Liam Lawson llama a la puerta después de su buena primera mitad de temporada en Racing Bulls y el rookie Arvid Lindblad brillando por encima de las expectativas. A todos ellos se suma el talentoso Nikola Tsolov, líder de la Fórmula 2 y candidato al ascenso con Racing Bulls.
Durante los últimos meses se ha especulado con la posibilidad de que Fernando Alonso cierre su carrera regresando a Alpine bajo la batuta de Flavio Briatore, con el que ganó sus dos mundiales (2005 y 2006) en Renault. Pero es una teoría que se está diluyendo y todo apunta a que Franco Colapinto acabará renovando para seguir como compañero de Pierre Gasly, con contrato en vigor hasta 2028.
Lance Stroll no está formalmento confirmado en Aston Martin, aunque el canadiense tiene un contrato multianual y su padre, Lawrence Stroll, es el propietario del equipo, lo que deja poco margen a la imaginación. En las próximas semanas o días se irán despejando el resto de incógnitas.
Así están los contratos de los pilotos de F1:
Max Verstappen Red Bull 2030
Isack Hadjar Red Bull 2026
Andrea Kimi Antonelli Mercedes Multianual
George Russell 2026 con cláusula para 2027
Charles Leclerc Ferrari Multianual más allá de 2027
Lewis Hamilton Ferrari 2026
Lando Norris McLaren Multianual más allá de 2027
Oscar Piastri ultianual más allá de 2028
Fernando Alonso Aston Martin 2026
Lance Stroll Aston Martin Multianual
Franco Colapinto Alpine 2026
Pierre Gasly Alpine 2028
Alex Albon Williams 2027
Carlos Sainz Williams Multianual más allá de 2027
Liam Lawson Racing Bulls 2026
Arvid Lindblad Racing Bulls Multianual
Esteban Ocon Haas Multianual
Oliver Bearman Haas Multianual
Nico Hülkenberg Audi 2026
Gabriel Bortoleto Audi Multianual
Sergio Pérez Cadillac Multianual más allá de 2027
Valtteri Bottas Cadillac Multianual más allá de 2026
- Barcelona - Al-Ahly, en directo: Trofeo Joan Gamper y presentación del equipo, en vivo
- Sorpresa Ebrima' horas antes del Gamper
- La estrategia del Barça para el delantero centro
- Así fue la oferta del Manchester United al Barça por Gavi
- Aitana Sánchez-Gijón (57 años): 'Cada día me levanto a las 5 de la mañana, desayuno dos kiwis y hago ayuno de 16 horas
- Barcelona - Al Ahly: horario y dónde ver el Trofeo Joan Gamper gratis por TV, online y en directo
- Esta va a ser la última temporada de Frenkie de Jong en el Barça
- El Atlético da por cerrado el caso Julián Álvarez