Así está la parrilla de Fórmula 1 para 2027: Once volantes por confirmar

La que prometía ser una intensa ‘silly season’ en la Fórmula 1 para 2027 está resultando bastante descafeinada. Al menos en lo que respecta a los cuatro ‘grandes’ y a algunos de los grandes nombres de la parrilla.

Esta semana el ‘gran circo’ vuelve a la acción en Zandvoort después del parón veraniego y de momento ya van tres anuncios oficiales: Williams ha cerrado las renovaciones de Alex Albon y Carlos Sainz y Max Verstappen ha extendido su contrato con Red Bull hasta 2030.

En cuanto al resto de la parrilla, todavía quedan muchas dudas y a 20 de agosto solo 11 de los 22 asientos tienen dueño asegurado.

El futuro de Fernando Alonso parece encaminado a seguir al menos un año más en Aston Martin, a falta del anuncio. También se da por segura la continuidad de Lewis Hamilton y George Russell, pero sin que sus respectivos equipos, Ferrari y Mercedes, se hayan pronunciado aún oficialmente.

El resto de volantes por asignar están menos claros, teniendo en cuenta la presión de los jóvenes talentos de Fórmula 2 y los problemas de algunos pilotos con sus actuales equipos, en especial Esteban Ocon y Haas.

Isack Hadjar dio el salto al primer equipo de Red Bull en 2026 y se ha ganado a pulso la continuidad al lado de Max, pero el convulso estilo Red Bull con sus pilotos nunca ofrece garantías. Liam Lawson llama a la puerta después de su buena primera mitad de temporada en Racing Bulls y el rookie Arvid Lindblad brillando por encima de las expectativas. A todos ellos se suma el talentoso Nikola Tsolov, líder de la Fórmula 2 y candidato al ascenso con Racing Bulls.

Durante los últimos meses se ha especulado con la posibilidad de que Fernando Alonso cierre su carrera regresando a Alpine bajo la batuta de Flavio Briatore, con el que ganó sus dos mundiales (2005 y 2006) en Renault. Pero es una teoría que se está diluyendo y todo apunta a que Franco Colapinto acabará renovando para seguir como compañero de Pierre Gasly, con contrato en vigor hasta 2028.

Lance Stroll no está formalmento confirmado en Aston Martin, aunque el canadiense tiene un contrato multianual y su padre, Lawrence Stroll, es el propietario del equipo, lo que deja poco margen a la imaginación. En las próximas semanas o días se irán despejando el resto de incógnitas.

Así están los contratos de los pilotos de F1:

Max Verstappen Red Bull 2030

Isack Hadjar Red Bull 2026

Andrea Kimi Antonelli Mercedes Multianual

George Russell 2026 con cláusula para 2027

Charles Leclerc Ferrari Multianual más allá de 2027

Lewis Hamilton Ferrari 2026

Lando Norris McLaren Multianual más allá de 2027

Oscar Piastri ultianual más allá de 2028

Fernando Alonso Aston Martin 2026

Lance Stroll Aston Martin Multianual

Franco Colapinto Alpine 2026

Pierre Gasly Alpine 2028

Alex Albon Williams 2027

Carlos Sainz Williams Multianual más allá de 2027

Liam Lawson Racing Bulls 2026

Arvid Lindblad Racing Bulls Multianual

Esteban Ocon Haas Multianual

Oliver Bearman Haas Multianual

Nico Hülkenberg Audi 2026

Gabriel Bortoleto Audi Multianual

Sergio Pérez Cadillac Multianual más allá de 2027

Valtteri Bottas Cadillac Multianual más allá de 2026