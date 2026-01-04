Dónde ver el el Dakar 2026 por TV, online y en directo desde España

El Rally Dakar abrió el telón de su 48ª edición este sábado 3 de enero y, desde SPORT, te contamos cómo seguir todas las etapas de la competición por televisión y en directo desde España.

La presente edición del Rally Dakar arrancó desde Yambu, localidad que acoge tanto el prólogo como el colofón final de la competición. Esta primera prueba, sólo puntuable para las motos, da paso a las 13 etapas que dan forma a una de las pruebas más exigentes del mundo del deporte.

A lo largo de las dos próximas semanas, miles de corredores tanto profesionales como amateurs afrontarán un durísimo recorrido de cerca de 8.000 kilómetros con el objetivo de coronarse en sus respectivas modalidades. El final del Dakar 2026 tendrá lugar en Yambu el próximo sábado 17 de enero.

El Dakar 2026 arranca este sábado 3 de enero / Associated Press / LaPresse

¿A qué hora empiezan las etapas del Dakar 2026?

Los horarios del Rally Dakar 2026 / Dakar

¿Cómo ver el Dakar 2026 por TV y online desde España?

En España, el Rally Dakar 2026 no se podrá seguir en directo a través de ninguna plataforma más allá de las actualizaciones que ofrezca la competición a través de sus canales oficiales. Sin embargo, existen muchas opciones para disfrutar de los momentos destacados de cada una de las etapas que componen la presente edición.

La principal opción para ver el resumen de cada jornada del Dakar 2026 en abierto es Teledeporte y RTVE Play, que ofrecen una cobertura propia del evento con imágenes ofrecidas por la organización y la opinión de expertos. A nivel autonómico, Esport 3 y 3Cat ofrecen una cobertura similar.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Eurosport, habitual en todo tipo de retransmisiones deportivas, que ofrece un resumen diario con los momentos destacados de cada etapa.

Del mismo modo, el canal oficial de YouTube del Dakar y Red Bull TV también ofrecen resúmenes de cada jornada.