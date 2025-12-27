Así será el recorrido del Dakar 2026: Fechas y horarios del prólogo y las 13 etapas del Rally

El Rally Dakar inicia la cuenta atrás para el esperado pistoletazo de salida de su 48ª edición. A lo largo de dos semanas, centenares de pilotos profesionales y amateurs se darán cita en Arabia Saudí con el objetivo de llegar a Yanbu como campeones de sus respectivas modalidades.

La presente edición del Rally Dakar bajará la bandera en Yambu el sábado 3 de enero y se extenderá hasta el próximo sábado 17 de enero, momento en el que los participantes finalizarán su andadura en el rally después de dos semanas de competición y cerca de 8.000 kilómetros de recorrido.

El Rally Dakar 2026 está formado por un total de 13 etapas más el prólogo inaugural, puntuable sólo para las motos. El extenso elenco de participantes españoles afronta esta edición con la ilusión de conquistar alguna de las coronas en juego, que se encargarán de defender Daniel Sanders en motos, Yazeed Al-Rajhi en coches, Nicolás Cavigliasso en Challenger, Brock Heger en SSV y Martin Macik en camiones.

Así es el nuevo Raptor de Carlos Sainz y Nani Roma para el Dakar 2026 / Pawel Starzyk

¿A qué hora empiezan las etapas del Rally Dakar 2026?

Los horarios del Rally Dakar 2026 / Dakar

¿Cuál es el perfil de las etapas del Rally Dakar 2026?

Prólogo. 3 de enero. Yanbu - Yanbu (23 km)

Etapa 1. 4 de enero. Yanbu - Yanbu (305 km)

Etapa 2. 5 de enero. Yanbu - Al Ula (400 km)

Etapa 3. 6 de enero. Al Ula - Al Ula (422 km)

Etapa 4. 7 de enero. Al Ula - Maratón (417/451 km)

Etapa 5. 8 de enero. Maratón - Ha'il (356-372 km)

Etapa 6. 9 de enero. Ha'il - Riyadh (336 km)

Etapa 7. 11 de enero. Riyadh - Wadi Ad Dawasir (462 km)

Etapa 8. 12 de enero. Wadi Ad Dawasir - Wadi Ad Dawasir (481 km)

Etapa 9. 13 de enero. Wadi Ad Dawasir - Maratón (418/410 km)

Etapa 10. 14 de enero. Maratón - Bisha (371-421 km)

Etapa 11. 15 de enero. Bisha - Al Henakiyah (347 km)

Etapa 12. 16 de enero. Al Henakiyah - Yanbu (310 km)

Etapa 13. 17 de enero. Yanbu - Yanbu (105 km)

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en cada una de las 13 etapas y el prólogo del Dakar 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.