RALLY DAKAR

Clasificación del Rally Dakar 2026 tras la Etapa 5: Tosha Schareina, Carlos Sainz, Edgar Canet, Laia Sanz, Nani Roma...

Consulta todos los resultados y clasificaciones del Rally Dakar 2026 tras la Etapa 5

Carlos Sainz, reparando su coche en el Dakar

Carlos Sainz, reparando su coche en el Dakar / Thibault Camus / AP

David Boti

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Rally Dakar 2026 puso punto y final este jueves a la doble etapa maratón de esta edición. En motos, Luciano Benavides coronó la Etapa 5 tras endosarle 3:51 a Cornejo, aunque es Daniel Sanders quien se pone líder de la general con 1:59 minutos de diferencia con Tosha Schareina; en coches, la sanción final a Nani Roma privó al catalán de conquistar la jornada, aunque recortó le sirvió para recortar distancias en la clasificación junto a Carlos Sainz.

Ha sido una buena jornada para los españoles con opciones a pelear por el título, especialmente en coches. Lo tuvieron más complicado este jueves tanto Henk Lategan, líder de la general, como Nasser Al-Attiyah (03:17), segundo. Ambos perdieron un tiempo crucial para ver recortada su renta en lo más alto de la clasificación, donde Mattias Ekström (05:38), Nani Roma (06:59) y Carlos Sainz (08:33) ya asoman por detrás.

Canet, reparando su moto

Canet, reparando su moto / Red Bull

La mala noticia la protagonizó Edgar Canet, que perdió prácticamente todas sus opciones de pelear por el título de la categoría reina tras tener que pararse a mitad de etapa por problemas en el mousse trasero. El piloto de La Garriga ya avisaba ayer de que su neumático estaba al límite y los peores pronósticos han terminado por cumplirse. Schareina, por su parte, mantuvo el tipo y se queda a 1:59 minutos de Daniel Sanders, líder de la general en motos.

Clasificación de la Etapa 5 de coches

  1. Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford) 03h 54' 46''
  2. Nani Roma / Alex Haro (Ford) +00h 01' 06'' (pen. 00h 01' 10'')
  3. Martin Prokop / Viktor Chytka (Orlen Jipocar Team) +00h 02' 14''
  4. Lucas Moraes / Dennis Zenz (The Dacia Sandriders) +00h 03' 38''
  5. Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford) +00h 05' 21''
  6. Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford) +00h 05' 23'' (pen. 00h 01' 00'')
  7. Joao Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 06' 07''
  8. Simon Vitse / Max Delfino (MD Rallye Sport) +00h 06' 15''
  9. Guy Botterill / Oriol Mena (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 07' 03''
  10. Seth Quintero / Andrew Short (Toyota Gazoo Racing W2RC) +00h 09' 08''
  11. Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) +00h 10' 41''
  12. Romain Dumas / Alex Winocq (RD Limited) +00h 10' 47''
  13. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (The Dacia Sandriders) +00h 11' 24''

Clasificación general provisional de coches

  1. Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC) 20h 36' 44''
  2. Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) +00h 03' 17'' (pen. 00h 02' 00'')
  3. Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford) +00h 05' 38'' (pen. 00h 00' 20'')
  4. Nani Roma / Alex Haro (Ford) +00h 06' 59'' (pen. 00h 01' 10'')
  5. Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford) +00h 08' 33'' (pen. 00h 01' 10'')
  6. Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford) +00h 16' 23'' (pen. 00h 00' 10'')
  7. Lucas Moraes / Dennis Zenz (The Dacia Sandriders) +00h 17' 11''
  8. Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) +00h 17' 55''
  9. Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (Century Racing Factory Team) +00h 19' 40''
  10. Martin Prokop / Viktor Chytka (Orlen Jipocar Team) +00h 19' 55''
  11. Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk (Energylandia Rally Team) +00h 20' 38''
  12. Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 21' 28''
  13. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (The Dacia Sandriders) +00h 23' 59''
  14. Joao Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 30' 17'' (pen. 00h 02' 00'')
  15. Toby Price / Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing W2RC) +00h 38' 00''
  16. Marek Goczal / Maciej Marton (Energylandia Rally Team) +00h 41' 18'' (pen. 00h 02' 00'')
  17. Laia Sanz / Maurizio Gerini (Ebro Audax Motorsport) +00h 46' 12'' (pen. 00h 02' 00'')
  18. Brian Baragwanath / Leonard Cremer (Century Racing Factory Team) +00h 52' 24''
  19. Simon Vitse / Max Delfino (MD Rallye Sport) +00h 55' 34''
  20. Guy Botterill / Oriol Mena (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 59' 15'' (pen. 00h 15' 00'')

Clasificación de la Etapa 5 de motos

  1. Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) 04h 05' 16''
  2. Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero Motosports Team Rally) +00h 03' 51''
  3. Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) +00h 05' 50''
  4. Bradley Cox (Sherco Rally Factory) +00h 07' 22''
  5. Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) +00h 09' 13''
  6. Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) +00h 09' 16''
  7. Mason Klein (Hoto Factory Racing) +00h 12' 55''
  8. Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) +00h 21' 53''
  9. Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) +00h 32' 21''

Clasificación general provisional de motos

  1. Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) 20h 58' 10''
  2. Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) +00h 01' 59''
  3. Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) +00h 02' 02''
  4. Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) +00h 05' 55''
  5. Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero Motosports Team Rally) +00h 18' 38''
  6. Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) +00h 29' 17'' (pen. 00h 02' 00'')
  7. Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) +00h 52' 31''
  8. Bradley Cox (Sherco Rally Factory) +01h 01' 31''
  9. Mason Klein (Hoto Factory Racing) +02h 19' 38'' (pen. 00h 02' 00'')

