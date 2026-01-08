RALLY DAKAR
Clasificación del Rally Dakar 2026 tras la Etapa 5: Tosha Schareina, Carlos Sainz, Edgar Canet, Laia Sanz, Nani Roma...
Consulta todos los resultados y clasificaciones del Rally Dakar 2026 tras la Etapa 5
El Rally Dakar 2026 puso punto y final este jueves a la doble etapa maratón de esta edición. En motos, Luciano Benavides coronó la Etapa 5 tras endosarle 3:51 a Cornejo, aunque es Daniel Sanders quien se pone líder de la general con 1:59 minutos de diferencia con Tosha Schareina; en coches, la sanción final a Nani Roma privó al catalán de conquistar la jornada, aunque recortó le sirvió para recortar distancias en la clasificación junto a Carlos Sainz.
Ha sido una buena jornada para los españoles con opciones a pelear por el título, especialmente en coches. Lo tuvieron más complicado este jueves tanto Henk Lategan, líder de la general, como Nasser Al-Attiyah (03:17), segundo. Ambos perdieron un tiempo crucial para ver recortada su renta en lo más alto de la clasificación, donde Mattias Ekström (05:38), Nani Roma (06:59) y Carlos Sainz (08:33) ya asoman por detrás.
La mala noticia la protagonizó Edgar Canet, que perdió prácticamente todas sus opciones de pelear por el título de la categoría reina tras tener que pararse a mitad de etapa por problemas en el mousse trasero. El piloto de La Garriga ya avisaba ayer de que su neumático estaba al límite y los peores pronósticos han terminado por cumplirse. Schareina, por su parte, mantuvo el tipo y se queda a 1:59 minutos de Daniel Sanders, líder de la general en motos.
Clasificación de la Etapa 5 de coches
- Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford) 03h 54' 46''
- Nani Roma / Alex Haro (Ford) +00h 01' 06'' (pen. 00h 01' 10'')
- Martin Prokop / Viktor Chytka (Orlen Jipocar Team) +00h 02' 14''
- Lucas Moraes / Dennis Zenz (The Dacia Sandriders) +00h 03' 38''
- Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford) +00h 05' 21''
- Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford) +00h 05' 23'' (pen. 00h 01' 00'')
- Joao Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 06' 07''
- Simon Vitse / Max Delfino (MD Rallye Sport) +00h 06' 15''
- Guy Botterill / Oriol Mena (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 07' 03''
- Seth Quintero / Andrew Short (Toyota Gazoo Racing W2RC) +00h 09' 08''
- Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) +00h 10' 41''
- Romain Dumas / Alex Winocq (RD Limited) +00h 10' 47''
- Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (The Dacia Sandriders) +00h 11' 24''
Clasificación general provisional de coches
- Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC) 20h 36' 44''
- Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) +00h 03' 17'' (pen. 00h 02' 00'')
- Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford) +00h 05' 38'' (pen. 00h 00' 20'')
- Nani Roma / Alex Haro (Ford) +00h 06' 59'' (pen. 00h 01' 10'')
- Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford) +00h 08' 33'' (pen. 00h 01' 10'')
- Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford) +00h 16' 23'' (pen. 00h 00' 10'')
- Lucas Moraes / Dennis Zenz (The Dacia Sandriders) +00h 17' 11''
- Sébastien Loeb / Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) +00h 17' 55''
- Mathieu Serradori / Loïc Minaudier (Century Racing Factory Team) +00h 19' 40''
- Martin Prokop / Viktor Chytka (Orlen Jipocar Team) +00h 19' 55''
- Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk (Energylandia Rally Team) +00h 20' 38''
- Saood Variawa / François Cazalet (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 21' 28''
- Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (The Dacia Sandriders) +00h 23' 59''
- Joao Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 30' 17'' (pen. 00h 02' 00'')
- Toby Price / Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing W2RC) +00h 38' 00''
- Marek Goczal / Maciej Marton (Energylandia Rally Team) +00h 41' 18'' (pen. 00h 02' 00'')
- Laia Sanz / Maurizio Gerini (Ebro Audax Motorsport) +00h 46' 12'' (pen. 00h 02' 00'')
- Brian Baragwanath / Leonard Cremer (Century Racing Factory Team) +00h 52' 24''
- Simon Vitse / Max Delfino (MD Rallye Sport) +00h 55' 34''
- Guy Botterill / Oriol Mena (Toyota Gazoo Racing SA) +00h 59' 15'' (pen. 00h 15' 00'')
Clasificación de la Etapa 5 de motos
- Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) 04h 05' 16''
- Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero Motosports Team Rally) +00h 03' 51''
- Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) +00h 05' 50''
- Bradley Cox (Sherco Rally Factory) +00h 07' 22''
- Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) +00h 09' 13''
- Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) +00h 09' 16''
- Mason Klein (Hoto Factory Racing) +00h 12' 55''
- Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) +00h 21' 53''
- Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) +00h 32' 21''
Clasificación general provisional de motos
- Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) 20h 58' 10''
- Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) +00h 01' 59''
- Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) +00h 02' 02''
- Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) +00h 05' 55''
- Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero Motosports Team Rally) +00h 18' 38''
- Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) +00h 29' 17'' (pen. 00h 02' 00'')
- Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) +00h 52' 31''
- Bradley Cox (Sherco Rally Factory) +01h 01' 31''
- Mason Klein (Hoto Factory Racing) +02h 19' 38'' (pen. 00h 02' 00'')
- Barcelona - Athletic Club, en directo: alineaciones, horario y dónde ver las semifinales de la Supercopa de España
- Cancelo no me apasiona, pero entiendo el movimiento
- El Racing de Santander, rival del Barça en los octavos de la Copa
- Brahim, ídolo en Marruecos: 'Es una bendición, no como Lamine, que cedió a las presiones de su madre
- Dónde ver el Barcelona - Athletic de la Supercopa de España hoy por TV, online y en directo
- ¡Ter Stegen, lesionado, abandona la concentración del Barça en Arabia!
- Un once con dudas en el Barça
- Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid