Comunicado durísimo de Tebas contra Infantino: “No debe continuar al frente de la FIFA”

Javier Tebas ha lanzado un durísimo mensaje contra la gestión de Gianni Infantino y ha reclamado abiertamente un cambio de liderazgo en la FIFA. Para el presidente de LaLiga, la retirada de la propuesta destinada a privatizar las competiciones del organismo internacional es una noticia positiva, pero está muy lejos de solucionar los problemas que afectan a la institución y ha publicado un extenso comunicado sobre su postura.

“Que la FIFA haya retirado su propuesta de privatizar sus competiciones es una buena noticia. Pero sería un grave error pensar que con ello se ha resuelto el problema de gobernanza”, afirma Tebas. El dirigente considera que las confederaciones, las asociaciones nacionales, las ligas y los jugadores no deberían dar por cerrado el conflicto tras la retirada del proyecto.

"La cuestión es más profunda"

A su juicio, la controversia no responde a una decisión aislada, sino a una forma de ejercer el poder que ha debilitado los mecanismos de control y ha apartado de la toma de decisiones a los principales actores del fútbol. “Las confederaciones, asociaciones, ligas y jugadores no deberían conformarse con esta retirada y dar el asunto por cerrado. La cuestión es mucho más profunda”, advierte.

Tebas acompaña su crítica con una serie de preguntas sobre algunas de las actuaciones y controversias que, según sostiene, han marcado la presidencia de Infantino. “¿Ya hemos olvidado la retirada de la tarjeta roja tras una intervención política? ¿La investigación abierta en el Congreso de los Estados Unidos, que ha solicitado la comparecencia de Gianni Infantino por gravísimas conductas? ¿La retirada de acusaciones en históricos casos de corrupción de la FIFA? ¿Los precios escandalosos de las entradas del Mundial?”, plantea.

También denuncia las decisiones adoptadas por la FIFA respecto al calendario internacional, la creación de nuevas competiciones y la modificación de sus formatos. Según Tebas, estas medidas se han impulsado sin alcanzar un verdadero consenso con las organizaciones, clubes, ligas y futbolistas afectados. El presidente de LaLiga critica, en concreto, “las decisiones unilaterales sobre el calendario internacional, las nuevas competiciones y los formatos, adoptadas sin un verdadero proceso de diálogo y acuerdo con las partes implicadas”.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / EFE / Quique García

Para Tebas, el fondo del debate no es la privatización de unas competiciones concretas, sino la estructura de poder establecida bajo el mandato de Infantino. “El problema nunca fue una única propuesta. El problema es un modelo de gobernanza que concentra el poder, reduce los contrapesos y margina a quienes se ven directamente afectados por sus decisiones”, sentencia.

Su conclusión es rotunda. Para él, Infantino debe abandonar la presidencia de la FIFA para permitir la apertura de una nueva etapa institucional. “Por todo ello, creo que Gianni Infantino no debe continuar al frente de la FIFA”, declara Tebas.

"Un nuevo liderazgo"

El dirigente español reclama “un nuevo liderazgo” que modernice la gobernanza del fútbol mundial, recupere la credibilidad de sus instituciones y sustituya las decisiones unilaterales por procesos de negociación con los actores implicados.

Donald Trump asegura que "nunca habló" con Infantino sobre los planes para vender participaciones del Mundial / Archivo

“El fútbol mundial necesita un nuevo liderazgo que modernice su gobernanza, recupere la credibilidad institucional y construya las decisiones de futuro acordándolas con los actores implicados, evaluando previamente su impacto deportivo, económico y social, en lugar de imponerlas de forma unilateral”, defiende.

Tebas concluye su mensaje advirtiendo de que la renuncia a una iniciativa concreta no puede servir para ignorar el conjunto de controversias acumuladas durante la gestión de Infantino. “Retirar una propuesta no borra todo lo ocurrido. Es solo la punta del iceberg”.