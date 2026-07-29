El aviso de Tebas con los planes de Infantino, "el problema de la FIFA", con el Mundial: "Es solo la punta del iceberg"

Javier Tebas sigue con su cruzada contra Gianni Infantino. Y más después de que 'The Times' informara este martes que el presidente de la FIFA tiene la intención de transformar el Mundial en una compañía privada en la que él mismo se colocaría como CEO y estaría asistido por el banco JP Morgan y Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, todo ello con el objetivo de vender acciones e ingresar decenas de millones de euros.

El máximo dirigente de LaLiga, que ya se había mostrado muy crítico con Infantino por haberse mostrado muy poco transparente en situaciones como por ejemplo la retirada de la tarjeta roja a Folarin Balogun, ha insistido en su mensaje y ha cargado contra el mandatario de la FIFA a través de las redes sociales. "FIFA promete más de 10.000 millones de dólares y hasta 20 millones adicionales a cada federación mientras prepara la entrada de inversores privados en sus derechos y competiciones. No parece una reforma. Parece una campaña electoral financiada con el futuro del fútbol", ha lamentado.

"El desarrollo no puede utilizarse para comprar votos ni silencios. Las competiciones y los derechos comerciales de FIFA no son patrimonio personal de Infantino. Quien mezcla política, disciplina, dinero y poder sin transparencia no puede liderar nada", ha añadido Tebas, para el que "Infantino no es la solución a la gobernanza de FIFA", sino "el problema". "Nos vamos adentrando en el iceberg y lo que queda por salir a flote", ha sentenciado.

En la fotografía que acompaña a la publicación se puede leer "lo que ya se conoce es solo la punta del iceberg". Tebas ha vuelto a mostrarse muy crítico con Infantino y alinearse con la UEFA, que este martes reaccionó a la exclusiva de 'The Times' con un duro comunicado. "Esto traspasa una línea que las instituciones que regulan el fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA se lo toma muy en serio. Lo mismo deberían hacer todas las federaciones nacionales de fútbol", denunció el máximo organismo europeo.