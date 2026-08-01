Duro comunicado de la UEFA contra Infantino: "Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas"

La UEFA ha elevado el tono contra la FIFA después de que el organismo presidido por Gianni Infantino diera marcha atrás en su polémico plan para vender una participación de los derechos comerciales de sus competiciones, entre ellas el Mundial. La confederación europea celebró la retirada del proyecto, pero dejó claro que considera insuficiente el paso atrás y reclamó responsabilidades por una iniciativa que, según denuncia, se gestó sin transparencia.

En un comunicado difundido este sábado, la UEFA aseguró que en los próximos días trabajará junto a sus 55 federaciones miembro y el resto de confederaciones para analizar cómo se llegó a esta situación y evitar que vuelva a repetirse: "No se debe descartar ninguna opción. La actual directiva de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol".

"No debe descartarse ninguna opción. La actual dirección de la FIFA no sólo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol. No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida, ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas", afirmó el organismo europeo.

Gianni Infantino optará a la reelección como presidente de la FIFA / EP

La reacción llega apenas unas horas después de que la FIFA confirmara oficialmente que renuncia a crear una filial destinada a comercializar sus principales competiciones. El proyecto contemplaba la constitución de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva sociedad que iba a gestionar los activos comerciales del organismo y de la que se planteaba vender un 20 % a inversores privados.

La UEFA destacó que la propuesta fue rechazada "por unanimidad" por las federaciones europeas y que también encontró una fuerte oposición en otras confederaciones. "La UEFA agradece a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron a esta iniciativa, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta", señaló.

En el comunicado también recupera unas declaraciones pronunciadas por Gianni Infantino durante la campaña que le llevó a la presidencia de la FIFA en 2016, cuando prometió una gestión basada en la transparencia. "Por supuesto que debemos ser transparentes. Así he sido durante los últimos 15 años de mi vida en la UEFA", afirmó en ese momento.

(Foto de ARCHIVO) FILED - 13 July 2025, US, East Rutherford: FILE PHOTO - US President Donald Trump (R) and FIFA President Gianni Infantino hold the trophy during the award ceremony following the FIFA Club World Cup final between Chelsea FC and Paris Saint-Germain at MetLife Stadium. Photo: Sven Hoppe/dpa 13/07/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Sven Hoppe/dpa;---;soccer;sports;football;US President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino / Agencias

Tras recordar esas palabras, la UEFA fue especialmente dura con el dirigente suizo. "En ambas promesas, no ha cumplido. El acuerdo cutre, urdido a puerta cerrada y opaco que ideó e intentó imponer fue todo menos transparente. Y con unas reservas que superan los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las federaciones en beneficio del fútbol", añadió.

Como alternativa, la UEFA propone reforzar el actual programa FIFA Forward para redistribuir los recursos ya existentes entre las 211 federaciones nacionales, sin necesidad de abrir la puerta a inversores privados.

"Debemos empezar a utilizar parte de ese dinero que permanece inactivo en la cuenta bancaria de la FIFA para dar el impulso inicial que necesitan las bases y el fútbol en general en cada uno de los 211 países de la FIFA. Pero no es necesario que vendamos las joyas de la familia para financiarlo", defendió.

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El organismo europeo concluyó celebrando el cambio de rumbo de la FIFA, aunque advirtió de que el conflicto está lejos de darse por cerrado. "Esta es una victoria para todo el fútbol. Pero no debe ser el final de la historia. La propuesta ya se ha presentado. La tarea de restablecer la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar", concluyó la UEFA.