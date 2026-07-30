Ni la CONCACAF quiere el Mundial de Infantino

Más oposición a la propuesta de Gianni Infantino para privatizar la Copa del Mundo. La Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han rechazado el proyecto presentado por el presidente de la FIFA para crear ‘FIFA Forward Enterprise’ y permitir la entrada de inversionistas privados en el mayor torneo de selecciones del planeta.

La confederación comunicó su decisión después de celebrar una reunión entre los presidentes de sus federaciones, los miembros de su Consejo y sus representantes en el Consejo de la FIFA. Durante el encuentro se analizaron los detalles de una iniciativa que ha provocado una profunda preocupación dentro del organismo.

“La Concacaf es una confederación unida por el amor a nuestro deporte, donde el fútbol es lo primero”, comienza el comunicado. La organización recordó que durante los últimos diez años ha trabajado para construir una estructura basada “en el servicio, la gobernanza transparente y la administración a largo plazo del fútbol”.

Los representantes de la Concacaf cuestionaron especialmente la forma en la que Infantino presentó su proyecto. Según el comunicado, los miembros expresaron “profundas preocupaciones sobre la falta de debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos de gobernanza relevantes de la FIFA”.

También se puso en duda la necesidad de recurrir a inversionistas privados para financiar los programas de desarrollo de FIFA Forward. Una cuestión que genera todavía más interrogantes después de que el organismo internacional celebrara la Copa del Mundo más rentable de su historia. “La discusión reforzó la necesidad de mayor transparencia y una gobernanza adecuada”, señaló la Concacaf en su escrito.

El comunicado íntegro "La Concacaf es una confederación unida por el amor a nuestro deporte, donde el fútbol es lo primero. Guiados por esta filosofía durante los últimos diez años hemos construido, desde cero, una organización fundada en el servicio, la gobernanza transparente y la administración a largo plazo del fútbol. La historia ha demostrado a la FIFA y a la familia del fútbol lo que sucede cuando los custodios del juego pierden de vista estos valores. Con esto en mente, la Concacaf convocó hoy una reunión de los presidentes de sus 41 Asociaciones Miembro, junto con su Presidente, miembros del Consejo y sus miembros del Consejo FIFA, para discutir una propuesta desarrollada y presentada por el Presidente de la FIFA para establecer ‘FIFA Forward Enterprise’ y vender participaciones en la Copa Mundial de la FIFA a inversionistas privados. Durante la reunión, los miembros expresaron profundas preocupaciones sobre la falta de debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos de gobernanza relevantes de la FIFA. Además, se cuestionó la necesidad de inversión de capital privado para financiar nuevos y existentes programas FIFA Forward después de la Copa Mundial de la FIFA más rentable de la historia. La discusión reforzó la necesidad de mayor transparencia y una gobernanza adecuada. Por estas razones, la Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han: · Rechazado la propuesta; · Encargado a sus Miembros del Consejo FIFA que se reúnan con la FIFA para determinar cómo las reservas existentes de la FIFA podrían usarse para aumentar el financiamiento de FIFA Forward para el desarrollo del fútbol en toda nuestra región; · Y, encargado a sus Miembros del Consejo FIFA que instruyan al Presidente de la FIFA para asegurar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados a través del personal y el Consejo FIFA, de acuerdo con los Estatutos de la FIFA. A través de estas acciones, la Concacaf reafirma que el futuro del fútbol, y su mayor activo, debe permanecer en manos de nuestra familia del fútbol."

Como consecuencia, la confederación y sus 41 asociaciones miembro, entre ellos, Estados Unidos, decidieron rechazar la propuesta y encargaron a sus representantes en el Consejo de la FIFA que se reúnan con el organismo para estudiar cómo podrían utilizarse sus reservas actuales para aumentar el financiamiento destinado al desarrollo del fútbol en la región.

Además, pidieron que cualquier asunto relacionado con el futuro de la Copa del Mundo siga los procesos de gobernanza establecidos y sea evaluado por el personal y el Consejo de la FIFA de acuerdo con sus estatutos. La Concacaf cerró el comunicado con un mensaje contundente dirigido a Infantino: “El futuro del fútbol, y su mayor activo, debe permanecer en manos de nuestra familia del fútbol”.