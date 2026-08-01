Comunicado oficial de la FIFA: Infantino da marcha atrás y retira su plan para privatizar el Mundial

La FIFA ha dado marcha atrás en uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por Gianni Infantino. Apenas dos días después de presentar su plan para crear una filial que gestionara y comercializara los activos más valiosos del organismo (con el Mundial como principal reclamo) y abrir su capital a inversores, el máximo organismo del fútbol ha retirado la propuesta ante la creciente oposición de las confederaciones y federaciones nacionales.

El rechazo frontal de la UEFA, al que se sumaron la Concacaf y las dudas expresadas por la Conmebol, terminó por hacer inviable una iniciativa que aspiraba a reforzar la financiación del fútbol a través de la venta del 20% de la nueva sociedad.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con Gianni Infantino, presidente de la FIFA / DPA vía Europa Press

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este viernes que la organización desiste de crear la filial prevista para comercializar la Copa del Mundo y el resto de sus activos comerciales.

"Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente", señala el comunicado de la FIFA. "Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante", añade.

La iniciativa contemplaba la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una sociedad que asumiría la gestión de las operaciones comerciales y de los grandes eventos de la organización. La FIFA aseguró esta semana que, según una valoración de J.P. Morgan, la nueva empresa tendría un valor aproximado de 20.000 millones de dólares.

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Y, según informó The Times, la FIFA había planteado vender el 20 % de FFE y repartir 53 millones de dólares entre cada una de sus 211 federaciones miembro si respaldaban la operación.

En su comunicado, la FIFA recuerda que "el proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo sentar las bases para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y a nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y, como dijimos desde el principio, esto solo se lograría si la mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA lo respaldaban y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y demás partes interesadas".

La propuesta quedó prácticamente sentenciada el jueves, cuando la UEFA anunció que sus federaciones no participarían en las competiciones de la FIFA si el proyecto seguía adelante. La Concacaf se alineó con esa posición y la Conmebol anunció el inicio de un proceso de consultas entre sus asociaciones, insistiendo en que "Primero está el fútbol".

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El comunicado de la FIFA concluye con un mensaje firmado por Infantino: "De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, con un espíritu de interés común por nuestro deporte y con el objetivo de seguir impulsando el fútbol en todas partes, especialmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo".